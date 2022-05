“As poucas zonas verdes en torno as vivendas sociais xunto o solar da antiga estacion mostran evidentes signos de abandono e deixadez causando malestar nas veciñas e veciños”, dicen desde el colectivo vecinal de la zona del Pino. La Asociación Vecinal As Termas lamenta que “un barrio onde residen preto de 1.000 persoas, o Concello de Ourense non manteña as zonas verdes. Todas as semanas os nosos veciños e veciñas quéixanse do abandono dos parques e xardíns, como veciños de terceira”. Desde la entidad vecinal piden al gobierno municipal que actúe “mellorando o mantemento das zonas verdes actualmente abandoadas e sen signos evidentes da empresa de mantemento”.