Jácome nombra a 10 informáticos, como funcionarios interinos, para el Centro de IA

El pasado pleno del Concello de Ourense sirvió para pedir, de forma unánime, a las administraciones que apuesten por Ourense como sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, en el marco de la descentralización instrumental. Ayer, el regidor ourensano, Pérez Jácome, anunció la contratación de 10 ingenieros informáticos para el renombrado Centro de Innovación Tecnológica, que el gobierno municipal ubicó en La Molinera.

El regidor ourensano recibió a los funcionarios interinos que tomaron posesión en el día de ayer y destacó que “hoy -por ayer- es un gran día porque se incorporan 10 ingenieros informáticos y con ellos vamos a hacer que el Concello sea un poco más ágil. La incorporación de dichos profesionales, avanzó, “se va a notar mucho porque es un cuerpo muy importante de personal cualificado en temas tecnológicos”.

El alcalde explicó que desarrollarán su trabajo enfocados a “hacer aplicaciones de inteligencia artificial que tengan un aprovechamiento directo en el Concello de Ourense y que además va ser el germen de lo que debería ser en el futuro un centro de investigación esponsorizado y sustentado por la Xunta de Galicia y el Estado español”. Y reiteró que “es un germen de investigación y desarrollo y será además una dinamización absoluta tecnológica para Ourense”.

Los 10 profesionales tomaron posesión después de aprobar un proceso selectivo para elaborar una lista de funcionarios interinos de categoría de ingenieros informáticos. El propio regidor modificó las bases del proceso porque en la primera convocatoria ninguno de los aspirantes aprobó dicho proceso.

Estos funcionarios interinos desarrollarán un plan temporal que tendrá una duración máxima de 3 años, con opción de ampliación a 12 meses más tal y como establece la ley de empleo público de Galicia.

Despilfarro

Desde el PSOE señalan que “Jácome continúa con su político de hacer que hace cuando realmente es deshacer el Concello de Ourense. El mismo reconoce que no tiene ninguna valía que no tiene ayudas de la Diputación, que no tiene ayudas de la Xunta de Galicia, que ninguna administración apostó por él. No tiene ningún sentido que siga con esa fijación de la Inteligencia Artificial por parte del Concello, cuando el mismo le quitó el nombre al centro que hizo. Pensamos que esto es despilfarrar el dinero y hacer autobombo, ante las necesidades que hay en el municipio de Ourense”.

El BNG comenta que “Resulta curioso que o mesmo que dicía que sobraban funcionarios agora non deixe de contratar xente cando queda ademais un ano de mandato polo que vemos un claro obxectivo clientelar e electoralista. Levan todo o mandato movéndose na propaganda e neste caso, o do CIA, dilapidando recursos en algo que nin tan sequera é competencia municipal. Non sabemos exactamente que é o que van facer e de que xeito van axilizar o concello, o que si sabemos é como remataron os anteriormente contratados. É propaganda e despilfarro”.

Desde Ciudadanos ven una buena iniciativa pero no como lo está gestionando el regidor, al que dicen que “su proyecto se quedó cojo, después de tres años se quedó en nada. Los profesionales no tienen la culpa de nada, les deseamos todos los éxitos. Pero solo hay que ver el trabajo serio del campus universitario con las titulaciones que se están pidiendo y el centro del alcalde, que solo demuestra que hasta ahora no hay ningún fruto”.