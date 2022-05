Menos ingresos en el invierno demográfico: 2 de cada 3 municipios gallegos que no llegan a 700 euros de pensión son de Ourense

Los principales sindicatos salieron a la calle el Primero de Mayo, por separado –UGT y CC OO en una manifestación común, CIG y CNT en solitario–, debido a la distancia que ha acrecentado la reforma laboral, que las centrales estatales bendicen mientras que la nacionalista la critica.

A pesar de esa divergencia hay metas compartidas –más salarios, bajada de precios y mayor igualdad– y, sobre todo, un contexto que es el mismo para todos: en Ourense, 15.100 personas buscan un empleo –el 37% lleva dos años o más así– y unos 2.700 hogares carecen de ingresos en una provincia con la mayor tasa de inactividad de España, el grado más elevado de envejecimiento junto a Zamora y las pensiones a la cola de España.

Subir los subsidios es una de las cuestiones que une a los sindicatos más allá de las diferencias ideológicas y de programa. Los datos más recientes, publicados hace unos días por el Instituto Galego de Estatística (IGE), confirman la situación en la parte baja de la tabla de Ourense, más deprimida económicamente que el resto de territorios gallegos y más afectada por el problema demográfico, que pone el futuro entre interrogantes.

De entre los 313 municipios en los que está configurada la planta administrativa de Galicia –93 en A Coruña, 92 en Ourense, 67 en Lugo y 61 en Pontevedra– hay 15 en los que el importe medio de las pensiones contributivas no alcanza los 700 euros, cuando el dato del conjunto de la comunidad se sitúa en 988,41.

El 66,7% de esos territorios con los ingresos por subsidios más reducidos –se incluyen los cobros por jubilación, incapacidad, viudez, orfandad o a favor de familiares– corresponden a la provincia de Ourense: 10 de 15.

Son los municipios de Verea (695,23 euros), Rairiz de Veiga (690,43), Os Blancos (690,68), Ramirás (688,53), Baltar (686,11), O Irixo (683,38), Padrenda (674,86), Sarreaus (671,63), Quintela de Leirado (664,10) y Avión (622,23).

Resulta llamativo el contraste, entre la apariencia y la realidad, en este último concello, cuna de muchos emigrantes que hicieron fortuna, donde cada verano es habitual ver vehículos de gran cilindrada e incluso a algunas de las personas más ricas del planeta, como Olegario Vázquez Raña o Carlos Slim. Sin embargo, es el concello gallego con la pensión media más baja de los 313.

El importe medio por pensionista en la provincia de Ourense se sitúa en 870,06 euros, según datos del 2020, los más recientes que ha publicado el IGE. La cuantía es de 1.023,86 euros en la provincia de A Coruña, 1.026,88 en la de Pontevedra y 919,22 en la de Lugo, que tiene una población pareja a la de Ourense (unos 21.000 habitantes más).

Los otros 5 municipios de la comunidad donde la media de los subsidios no alcanza los 700 euros se encuentran en territorio coruñés: Val do Dubra (694,58 euros), Vimianzo (685,10), Mazaricos (681,42), Tordoia (676,34) y Santa Comba (666,50).

En el listado de los concellos gallegos con el importe medio por pensionista más bajo hay 6 ourensanos: Avión, Quintela de Leirado –los dos con menos ingresos–, Sarreaus, Padrenda, O Irixo y Baltar.

Hay brecha de género

Según las cifras de 2020, en toda Galicia hay 669.074 personas que perciben pensiones contributivas de la Seguridad Social, de las cuales el 80,5% cuenta con 65 años o más. El grupo de edad mayoritario va de los 65 a los 74 años. El importe medio de las pensiones, de 988,41 euros en el conjunto de Galicia, es un 33,5% superior en el caso de los hombres, lo que constata todavía una brecha de género. De hecho, los varones cobran importes medios superiores a las mujeres en todos los grupos etarios.

Ourense, la provincia con menos población –305.000 de los 2,69 millones habitantes, el 11,4% del total–, es también la que presenta un menor número de pensionistas, el 13,82%.

La pensión media subió en Ourense de 699,62 a 870,06 euros entre 2011 y 2020

El dato de personas beneficiarias de un subsidio contributivo creció en Galicia un 5,4% entre los años 2011 y 2020. Donde más, en Pontevedra, un 10,1%. En cambio, en Lugo y en Ourense la cifra cayó: 3 y 0,5%, respectivamente. De los 92.882 pensionistas de 2011 en este territorio a los 92.438 de 2020.

En ese mismo periodo de tiempo, el importe medio de la pensión aumentó en la comunidad en 202,95 euros, un 25,8%. A Coruña fue la provincia en la que más aumentó –un 25,9%, de 813,30 a 1.023,86 euros, de media–, mientras que en Ourense el ascenso fue de 699,62 a 870,06 euros, un 24,4%.

La ciudad, la peor de las siete

No hay ningún municipio de la provincia entre los diez de Galicia con el importe medio por pensionista más elevado, una tabla que lidera As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), con 1.488,88 euros. De los siete concellos de más de 50.000 habitantes, el de Ourense, con un importe medio de 1.018,19 euros, presenta el valor más bajo. De entre las siete ciudades de Galicia, la de As Burgas tiene el valor inferior.

Valdeorras, debido al impacto del relevante sector de la pizarra, es la segunda comarca de la provincia en la que se perciben, de media, las pensiones contributivas más elevadas: 974,46 euros, casi a la par que el área metropolitana de Ourense (976,67). Destacan los 1.154,98 euros de Carballeda y los 1.049,18 de O Barco.