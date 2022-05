La Asociación vecinal O Cimborrio denuncia “la opacidad” del Concello de Ourense ante la Comisión de Transparencia de Galicia al negarle sistemáticamente el acceso a la información. Según la asociación presentaron por registro más de 800 solicitudes de información y el gobierno municipal agota la vía del silencio administrativo “ sin dar respuesta a sus peticiones sobre el acceso a expedientes, informes acústicos, policiales, sancionadores, copias de licencias de actividad, instalación de toldos, ruidos, terrazas, etc. viendo obstaculizado su derecho de participación ciudadana, que a través del principio de transparencia, asegura el acceso a la información pública”. Y añaden que “en algunos casos, en los que si se contesta a las reclamaciones, como las formuladas por la instalación de toldos en el casco histórico, y confirmada su ilegalidad por los informes municipales, el expediente queda bloqueado al darle traslado a la Sección de Disciplina Urbanística, al parecer, por una decisión política. Este es el caso de los expedientes de La Botica y el Moscow que han quedado inconclusos”. Además con motivo de la celebración del Entroido solicitaron información sobre la suspensión temporal de los límites acústicos y ver el expediente que se creó a raíz de su petición. En concreto pedían saber el nombre de la empresa encargada de controlar su cumplimiento, límites acústicos que no se podían sobrepasa así como información de los registros sonoros obtenidos en esas fechas”. O Cimborrio dicen que “algunas veces tratan de alargar el proceso u obstaculizarlo y otras llegan a Disciplina Urbanística y no pasa nada”.