Feijóo jugaba al gato y al ratón con Jácome. Negociaba con él y mandaba a Tellado como intermediario. Gonzalo Caballero quería la Diputación y la Alcaldía a toca costa y la falta de negociación con el líder de DO le costó caro. A los hechos se remite la historia. Ahora el PSdeG de Formoso emplaza a al PPdeG de Rueda para hablar y dialogar. Se reunirán, pues no se sabe, lo único que se puede decir es que siempre hay más intenciones que hechos. El PP culpa al PSOE e incluso con un carácter feudal le pide a Villarino que se exilie. El PSOE, como es lógico, quiere gobernar por ser la lista más votada. Mucho que sí, que sí, pero luego no se deciden.

Tenso pleno en Bande que se tuvo que suspender Ya no resulta extraño ver la confrontación más allá del Congreso de los Diputados. Sin ir más lejos, en Bande. El portavoz socialista grabó el pleno como si realmente se prepara para el show y la alcaldesa del municipio, Sandra Quintas (PP), picó. Él le dijo no tener paciencia con los vecinos, ella le criticó que no tenía los deberes hechos. Él insistió en su mala gestión sobre la reforma de una fuente y una calzada, ella visibilizó su malestar por las formas. Al final, pleno suspendido y una confrontación que se contagia hasta en los pequeños municipios. Plantan fuego en la zona natural del río Miño Como si fueran críos, que lo eran, varios jóvenes plantaron fuego a la zona natural del río Miño, en frente del Parque Miño. No es cuestión de edad, pero sí de educación y respeto, y sobre todo de responsabilidad quedarse en el lugar de los hechos para responder sobre lo sucedido. Los Bomberos fueron a apagar las pobres llamas que se originaron y los Cuerpos policiales continúan buscando a los jóvenes, que con una gamberrada así demuestran su estupidez.