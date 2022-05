Un programa de actividades desde el viernes 13 al martes 17

La asociación juvenil Amencer organiza un amplio programa de actividades con las que pretende ofrecer una alternativa de ocio educativo a los niños y adolescentes durante el puente de las Letras Galegas, que comienza este viernes cuando terminen las clases, además de facilitar la conciliación de las familias que tienen que trabajar estos días.

Se han organizado actividades presenciales, talleres, juegos populares, juegos de mesa, pimpón, futbolín, baloncesto, torneo deportivo 3x3, o una exposición sobre la figura homenajeada este año, Florencio Delgado Gurriarán. Las actividades están abiertas a la participación de todos los jóvenes de la ciudad que disfrutan de las vacaciones escolares.

Tradiciones

Procesión de Fátima

Tras el parón de la pandemia, los ourensanos, más o menos creyentes y m ás o menos practicantes, recuperan una de las tradiciones más multitudinarias: la procesión de las antorchas en honor a la Virgen de Fátima.

Parte del santuario del barrio de O Couto hasta la catedral, donde tendrá lugar una eucaristía, con posterior regreso a la iglesia de O Couto. El acto estará presidido por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos.

Hoy, a las 22.45 horas.

Libros

‘Iberia, tierra de fraternidad’

El centro cultural Marcos Valcárcel, sede temporal del Ateneo de Ourense, alberga la presentación del libro ‘Iberia, tierra de fraternidad’, con la presencia del doctor en Ciencias Sociales Pablo González, el jurista Gabriel Bernárdez; el presidente de la plataforma Ibérica, Pablo Castro; y la técnica de comunicación de la Eurocidade Chaves-Verín, Nídia Ferreira.

Hoy, a las 20 horas.

Presentación XX Premio R. Dieste

Abrense os actos das Letras Galegas en Ribadavia coa presentación do libro co que Roberto Pascual gañou por unanimidade XX Premio Rafael Dieste de Teatro. ‘Sophie non é o meu nome de guerra’ é a primeira obra de ficción escrita polo profesor e director da MIT. Escrita para ser interpretada por dúas actrices, aborda a historia dunha muller migrante, a riqueza das culturas populares de África e o tráfico de persoas.

Mañana, a las 12 horas.

Miteu

‘Espera’, circo en la calle

La compañía de circo Eia, de Cataluña, representa en la plaza de San Martiño un espectáculo de calle con duración prevista de 50 minutos, enmarcado en la Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu). El circo como lugar de encuentro. Durante el show, se recorre el camino que une el lenguaje actual de la investigación acrobática con el de las tradiciones y ritos populares.

Hoy, a las 20 horas.

Humor

JJ Vaquero en Ourense

El Auditorio Municipal de Ourense será el escenario de un monólogo a cargo de JJ Vaquero, un espectáculo que está organizado por MM Promociòns. El humor de Vaquero es rudo y directo, sin filtros, entre macarra y sincero. En sus actuaciones aborda, sin rodeos y sin pelos en la lengua, su vida cotidiana. Desde su familia y amigos, hasta su trabajo o su día a día. Siempre desde su particular punto de vista. Las entradas, a la venta en la página web Ataquilla.com, cuestan 14 euros en compra anticipada. El precio de los billetes en la taquilla, el sábado, es de 16 euros.

Mañana, a las 21 horas.