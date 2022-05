O Ribeiro logra un Gran Oro, ocho Oros y una Plata en el XX Concurso Bacchus. Para Ramón do Casar Nobre 2020 un Gran Oro y el premio VINOFED en categoría de vinos blancos. Y Bacchus de Oro a Pazo do Mar blanco 2021, Deseu 2021, Pazo Tizón blanco 2020, Ramón do Casar Treixadura 2021, Ramón do Casar Godello 2020, Gran Alanís 2021, Amavida 2021 y Amadeus Treixadura 2021.