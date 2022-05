La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade en funciones, Ethel Vázquez, acudió ayer a la sede de la Confederación de Empresarios de Ourense, CEO, para explicar, junto a la presidenta de la confederación, Marisol Novoa, las alegaciones conjuntas que se han presentado al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, estableciendo así un “frente común”, para reclamar al Gobierno una ley que tenga en cuenta las comunicaciones del rural y evite agrandar las desigualdades territoriales.

Acudieron también a la cita el delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, el presidente de la Comisión de Infraestructuras de la CEO, Alejandro Cruz, y miembros de este organismo como el presidente de los constructores, Santiago Ferreiro, o el portavoz de la Plataforma A-76 Lisardo González.

El acuerdo para presentar alegaciones a este anteproyecto de ley y hacerlo de manera conjunta, con la consellería, surge a raíz de la anterior visita de Ethel Vázquez, el 28 de marzo, en la que la Comisión de Infraestructuras de la CEO repasó con la conselleira el estado de las necesidades viarias de la provincia y aludió a la campaña a favor de la AG31 hasta la frontera con Portugal.

La principal alegación aludida por la CEO persigue la finalidad de que se puedan destinar fondos Next Generación, a infraestructuras del rural, ya que este anteproyecto exige criterios de planificación de rentabilidad positiva y de cofinanciación de servicios estatales, “que elimina las inversiones fuera de las ciudades, al igual que el criterio impuesto por el gobierno de España para los fondos Next Generation de no destinar a entornos rurales proyectos de mejora”.

Puntos reivindicativos

En resumen, consideran en sus alegaciones, que “los criterios de esta normativa dificultan el desarrollo de infraestructuras en ámbitos rurales. Instan por tanto al Ministerio de Transportes a tener en cuenta peculiaridades de Galicia como dispersión y envejecimiento poblacional, en la planificación de infraestructuras y servicios de movilidad y piden que se prioricen factores como equilibrio territorial y cohesión social y no solo criterios de rentabilidad económica”.