Una usuaria de un grupo de Facebook se encontraba con un inesperado vecino en una zona de la calle San Rosendo de Ourense. “Tenía un tamaño considerable”, decía. La vecina , que reptaba y se escondía debajo de una verja, fue vista por varios usuarios de la zona creando cierto desconcierto entre los vecinos. “Hay un parque al lado”, decía otro. “Si no la tocas, no te hace nada”, comentaba otra. Al final, la serpiente siguió haciendo sus labores en el ecosistema lleno de maleza y descuidado en el que habitaba. Ourense, es así. Urbano, rural y salvaje.

Un empujón viral

Jácome volvió a ser uno de los focos de atención nacional. Reaccionó instintivamente ante un megáfono y las imágenes de un empujón a una sindicalista, que le “agredió acústicamente” hasta el punto de perder la audición estuvieron en televisiones, se habló de ello en la radio y salpicó al nuevo presidente del PP nacional, Feijóo, y también al candidato a liderar el partido en Galicia, Alfonso Rueda. Los dos condenaron el hecho, pero siguen de la mano del alcalde. El primero incluso dijo, para la incredulidad de los medios autonómicos, que Jácome “no era del PP”. Ver para creer. Unos por otros y la casa sin barrer. Ourense fue, de nuevo, un foco de publicidad mediática. Dicen que no hay mala publicidad, pero últimamente...

Enfado del personal de la UCI con el Sergas por un evento

El Sergas anunció el próximo jueves 12 de mayo un evento donde se dará voz al personal sanitario en pandemia. En ese evento con más de una veintena de intervenciones no hay personal de la UCI ni tampoco de Urgencias. ¿Será que no quieren que hablen? ¿Será que los trabajadores de ambos servicios están cansados del desgaste de su trabajo y del trato de la gerencia? ¿Será que no quieren que se cuestione cómo se abordó la pandemia desde el CHUO?