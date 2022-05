La feria recupera su espacio prepandemia con el reto de aumentar también las ventas

Tras dos años de limitaciones de espacio y distancia, la feria de Ourense regresó ayer a la normalidad prepandémica. Durante este tiempo, el aforo se había reducido al 50% al establecerse medidas de distribución y distancia, de manera que los puestos no podían exceder los cinco metros, teniendo que guardar un mínimo de dos metros entre uno y otro. Ahora vuelve a permitirse un máximo de 12 metros con 50 centímetros de separación.

En su momento, estas limitaciones generaron rechazo en el sector, al entender que el mercado al aire libre era seguro frente al COVID-19, pero fueron asumidas por los vendedores. Hasta ayer. Este sábado, la feria del 7 devolvió la ocupación del 100% al mercado y su extensión por toda la ribera del Barbaña, incluyendo la calle que separa el edificio de la Plaza de Abastos del rianxo.

Esta vuelta a la normalidad que ya se había producido en otras ferias de la provincia y la comunidad gallega se estrenó con “éxito”, señalan desde la asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos, que gestiona este mercado. “La voluntad de los placeros y de la directiva es que estos vendedores puedan volver a la normalidad y recuperar lo que han perdido durante todo este tiempo”, señala Emilio González, presidente de la asociación.

“La voluntad de los placeros y de la directiva es que estos vendedores puedan volver a la normalidad y recuperar lo que han perdido durante todo este tiempo”

Este regreso a la normalidad implica duplicar el número de puestos en la feria, que pasa del centenar a alrededor de 230, según los datos que maneja el gerente, Alberto González. “Con este aumento de la oferta se espera una revitalización de las ferias, ya que este sector fue uno de los más golpeados durante la pandemia y de los que más ha tardado en volver a la normalidad”, inciden desde la asociación.

“Con este aumento de la oferta se espera una revitalización de las ferias"

En efecto, el portavoz de la Asociación Galega de Ambulantes Autónomos, Iago Vázquez, participó ayer en esta jornada de feria con el deseo de “recuperar también el volumen de ventas y clientes”. Señala que con la pandemia se ha perdido afluencia en la feria. “Muchas de las normas que se impusieron no tenían sentido en los mercados tradicionales; para muchos de nosotros ha sido difícil adaptarse a limitaciones de separación y metros. Los zapateros, por ejemplo, utilizan su remolque como puesto y algunos tienen más de cinco metros”, explica.

Con estas limitaciones, muchos vendedores, sobre todo lo que vienen de más lejos, ya no acudían a la feria. “Con puestos pequeños y tanta separación, se veía vacía”, apunta Iago Vázquez.

La clientela también se ha visto reducida en este tiempo de incertidumbre. “Hay clientes que eran fieles a los que no hemos vuelto a ver en dos años, y algunos que empiezan a venir ahora”. Esto, apunta el portavoz de los ambulantes, ocurre sobre todo en las ferias de las ciudades, donde las aglomeraciones son mayores. “Muchos tienen esa imagen de mucha gente y prefieren no venir. En la pandemia funcionaron mejor las ferias pequeñas, también porque mucha gente de las ciudades se fue al pueblo. Yo he visto clientes de Ourense en ferias de Bande y Avión”, afirma.

“Hay clientes que eran fieles a los que no hemos vuelto a ver en dos años, y algunos que empiezan a venir ahora”

Defiende el mercado tradicional como un espacio seguro y también como un elemento a proteger en los espacios urbanos. “Entre el vendedor y el cliente hay distancia, normalmente hay una mesa por medio, y la mayoría atiende con la mascarilla”, explica. Confía en que recuperar el espacio habitual y el formato prepandemia dinamice las ventas. “Seguimos manteniendo los precios de feria, que son económicos, aunque para nosotros el margen de beneficios bajó bastante. Pero animamos a la gente a venir y a que no pierda la costumbre y la tradición; un pueblo sin feria no es pueblo, y el pueblo que tiene feria tiene más caché”, asegura Iago Vázquez.

"Un pueblo sin feria no es pueblo, y el pueblo que tiene feria tiene más caché”

“Seguimos manteniendo los precios de feria, que son económicos, aunque para nosotros el margen de beneficios bajó bastante. Pero animamos a la gente a venir y a que no pierda la costumbre y la tradición; un pueblo sin feria no es pueblo, y el pueblo que tiene feria tiene más caché”, asegura Iago Vázquez.

Y ahora, el alza de precios

Tras el golpe que supuso la pandemia, los vendedores ambulantes afrontan con resignación la nueva crisis provocada por la guerra en Ucrania y la subida del precio de los carburantes. “La verdad es que no andamos muy animados porque las ventas no son para tirar cohetes; la mercancía sube de precio, el gasoil está por las nubes”, apunta. En su caso, dice, ha pasado de pagar algo más de doscientos euros a cuatrocientos al mes. “Es nuestro mayor gasto”.

El otro son las tasas que pagan a los ayuntamientos por colocar el puesto. En el caso de Ourense, recuperar el espacio prepandemia conlleva el correspondiente incremento de este gasto, ya que se paga por metro. “Hasta ahora pagábamos por cinco metros, y ahora el precio se vuelve a ajustar. En mi caso, paso de pagar 20,5 euros a 32,5 porque ocupo ocho metros”, explica Vázquez. Este precio es por mes, para tres ferias, los días 7, 17 y 26. “Parece poca cosa, pero en realidad pagamos el metro cuadrado más caro que un local comercial, y por cuatro horas de actividad”. El sector regresa a la normalidad animado, pero también con la reclamación al Concello de una mejor señalización en el entorno del puente de As Burgas, donde siguen aparcando los coches a pesar de no estar permitido los días de feria.