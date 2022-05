El Avant Santiago-Ourense engancha: más de 10.000 usuarios se suben de media cada año

El Observatorio del Ferrocarril indica que los usuarios que se suben al tren en la comunidad, cada año son más, y una de las líneas que hay en el interior de Galicia como es la de Ourense-Santiago de media distancia tiene el segundo crecimiento más alto (22%), después de la línea Santigo-Vigo (36%).

Los datos determinan que la línea entre la capital ourensana y la capital gallega aumentó en 61.818 viajeros desde 2014 hasta 2019, ya que es el último año donde las estadísticas se vuelven más reales. La pandemia supuso un freno a ese crecimiento ya que se redujeron los viajes y también los usuarios a casi la mitad de toda la movilidad que se registró el año anterior.

Los ourensanos se suben al tren, en concreto, lo hacen 10.000 cada año y se certifica que el tren supone un medio demandado para la movilidad interior de Galicia. Si en 2014, la línea de media distancia entre Santiago y Ourense tenía un volumen de 208.893 pasajeros anuales, en 2019 aumentó hasta 270.211 pasajeros, lo que en términos relativos supone que dicha línea haya aumentado su demanda en un 22,8%. La estación ourensana se sitúa en la vigésimo tercera estación en volumen de pasajeros de toda España, al suponer la entrada a Galicia desde la meseta.

El año 2019 fue uno de los ejercicios históricos donde Galicia, y en particular, la provincia de Ourense registraron el mayor volumen de turistas de la historia. Datos que animaban a pensar en que seguirían los próximos años, pero llego la pandemia. Los servicios de larga distancia disminuyeron su demanda pasando de los 27.229 en 2014, a los 21.612 en el 2019. El Observatorio solo da datos de 2020 y por lo tanto no se puede saber, la influencia del AVE gallego en el movimiento con la meseta hasta la próxima edición, ya que dicha línea de alta velocidad se implantó el 21 de diciembre de 2021.

Cada vez, llegan más turistas y la senda de la recuperación, junto con el AVE así lo determina, pero son los usuarios recurrentes, trabajadores y estudiantes, los que engordan la demanda de servicios interiores ferroviarios en Galicia que reivindican una serie de actuaciones desde que Renfe suprimió uno de los trenes matutinos y ajustó líneas por la tarde. “Claro que el tren es atractivo, es un medio que permite vertebrar y dar un servicio muy útil, pero ahora mismo Renfe discrimina a los trabajadores y estudiantes que lo cogen a menudo”, dicen desde las plataformas Perder O Tren y Tren Media Distancia Galicia.

El ferrocarril gana adeptos con el paso de los años, a pesar de ser la línea más cara del interior de la comunidad, por venderla como “alta velocidad”. De hechos, los usuarios están estudiando hasta que punto se puede reclamar esa tarifa, ya que no es alta velocidad “pura”. El tren engancha como medio de transporte pero plataformas de usuarios reclaman mejores frecuencias matutinas para satisfacer la demanda, flexibilidad en los bonos Avant para recurrentes y también políticas contra los retrasos y el mal funcionamiento de la página de Renfe.

Pendientes de la nueva estación de tren de Ourense y de la implantación de los Avril para “este verano”

Las dos mejoras que tienen que cumplirse a corto plazo en el servicio ferroviario gallego y también en el ourensano son la implantación de los trenes Avril que logrará mejorar los tiempos entre las ciudades gallegas y dotar a las líneas de tren de un servicio de “alta velocidad” en el interior de Galicia. Sin duda que en el servicio es una mejora esperada por los usuarios y también por los vecinos de las ciudades gallegas que todavía no disfrutan de la alta velocidad. El Gobierno dijo que se implantarían “en verano” y a escasos meses de su inicio no hay más novedades. Donde el ritmo va lento es también en el proyecto de reforma de la estación de tren. El borrador técnico de la infraestrcutura se “aprobará en el segundo trimestre” del año dando cabida a una obra esperada por todos y que su ejecución es de Adif y el Gobierno central. Ourense no tendrá una infraestructura acorde al S.XXI si no que tendrá dos edificios anexos que servirán para que funcionalmente los pasajeros de autobís y tren se intercambien en un minuto. El Gobierno no ha confirmado si se licitará este año, a pesar de que los pasos indican que así será.