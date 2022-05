Una “UCI” aérea que atendió 522 servicios en 2021

Goretti Buceta y Daniel Calviño son el equipo de profesionales que ayer cubrían el turno de mañana de la base aérea medicalizada de Piñor (Barbadás). Ella es una de las nueve médicas asistenciales y él uno de los nueve enfermeros que conforman el equipo sanitario, que se movilizó 522 veces el año pasado para prestar asistencia sanitaria de emergencia en diferentes puntos de la geografía gallega.

La última salida de Goretti fue una parada cardíaca y la de Daniel el trágico suceso en Arbo donde un padre y su hijo de 10 años fueron arrastrados por el Miño y perdieron la vida. Su trabajo responde a las emergencias sanitarias más inmediatas y urgentes en cualquier punto de la provincia de Pontevedra y Ourense, pero también en todo el territorio de la comunidad, en coordinación siempre con la otra base aérea medicalizada que hay en Santiago.

Goretti radiografía su servicio diario diciendo que “el helicóptero se utiliza para las patologías más graves y urgentes y también para llegar a aquellas zonas más alejadas de una forma más rápida. Solemos intervenir en Pontevedra y Ourense, pero podemos hacerlo por toda Galicia. Nuestro trabajo requiere una valoración urgente y asistencia inmediata como puede ser un accidente de tráfico o un infarto”.

De las 522 salidas que realizaron el año pasado, el 27% correspondieron a pacientes que sufrieron una alteración de la conciencia, el 16% por dolores torácicos, el 14% por accidentes de tráfico, el 8% para atender a pacientes respiratorios y el 3% para tratar personas con convulsiones.

"Lo más importante en este servicio es llegar rápido para poder asistir al paciente lo más rápido posible"

Daniel, que lleva 16 años en el servicio aéreo medicalizado, analiza que “la ventaja que tiene el helicóptero es la rapidez de movimiento”. Los pilotos del servicio señalan que vuelan entre 300 metros y 1.000 metros de altura y que sobrepasan velocidades de 220 km/h, para llegar al punto más alejado de la base en aproximadamente 35 minutos. Daniel abre las puertas del helicóptero y muestra donde se sientan los profesionales sanitarios. Entran por los laterales y se incorporan a los asientos de forma que dan la espalda a los pilotos y ven de frente al paciente.

El enfermero abre también dos compuertas en la parte trasera de la aeronave y despliega la camilla donde llevan a la persona atendida. Sobre la cavidad dice que “es muy poco espacioso, pero lo más importante en este servicio es llegar rápido para poder asistir al paciente lo más rápido posible, darle un triaje y transportarlo al centro para que sigan con el tratamiento pertinente. Si las condiciones del paciente lo impiden trasladarlo en helicóptero porque tiene que ir incorporado o semisentado, lo que se hace es transportarlo por tierra por ambulancia”.

Una “sala de críticos”

El servicio se compone de nueve profesionales de Medicina, nueve profesionales de Enfermería más los pilotos de la aeronave. Daniel define que “nuestro trabajo es llevar una sala de críticos allí donde está el paciente, independientemente del tipo de edad y cualquier tipo de patología. Podemos atender a personas embarazadas, no natos o niños hasta adultos en edades avanzadas”. Son multidisciplinares y una de las condiciones de su trabajo es la formación continua para dar respuestas eficientes a catástrofes o situaciones límites. Cada cierto tiempo hacen formaciones específicas y acuden a cursos para adquirir un mayor grado de conocimientos ya que atienden a todo el rango etario.

Su formación es importante, pero también su capacidad física, para llevar una mochila de 15 kilos, un monitor de 12 y una bombona de oxígeno, sea cual sea la superficie donde se encuentre el paciente y el camino a recorrer hasta llegar junto él. Goretti señala que “no se nos pide ninguna preparación física, porque nosotros no somos rescatadores, somos profesionales sanitarios, pero sabemos que se requiere de unas condiciones físicas adecuadas y lo que intentamos es mantenernos en forma. A todos los que estamos aquí, nos gusta el deporte y estamos mentalizados de que si tenemos que subir a un quinto piso sin ascensor en la mayor brevedad lo hacemos”.

"Sabemos que tenemos que estar bien físicamente”

Y Daniel añade que “intentamos cuidarnos lo máximo y mejor posible, porque si no sufres en los servicios que hagas. No se nos pide una preparación como los Cuerpos de Bomberos o ciertos grupos de la Policía Nacional pero sabemos que tenemos que estar bien físicamente”.

En el helicóptero enseñan los objetos con los que trabajan y hacen un simulacro de cómo lo hacen. Están preparados para atender incidentes de todo tipo y llegar con la mayor brevedad posible para atender a una o múltiples víctimas según el percance que se trate. Portan mochilas para abordar catástrofes y tiene experiencia en la gestión de atenciones urgentes, pero Daniel comenta que “hay servicios que no se olvidan, por muchos años que lleves trabajando. Siempre hay cosas que te llevas en la mochila para casa que con el tiempo, aprendes, o mejor dicho, intentas aprender a diferencia cuando estás trabajando y cuando estás en casa”.

Los describen que el entorno en el que trabajan es “hostil” por las circunstancias en la que lo desarrollan y también por el ambiente en el que lo realizan, donde en muchos de los casos está la familia del afectado o es un sitio público. Goretti dice que “a pesar de eso, es un trabajo muy agradecido porque al cabo de un mes o unas semanas, cuando sale bien el servicio, hay pacientes que dan las gracias”. Daniel lo corrobora y dice a mayores que “a veces llegamos a puntos tan alejados que solamente somos los profesionales que vamos y los pilotos que a veces nos ayudan o hay casos en los que nos tienen que ayudar las familias, por eso decimos que es un entorno hostil”.

Una sábana blanca

Verlo todo desde el aire da otra perspectiva de que Galicia es una comunidad rica en naturaleza y en paisaje de interior y costeros. Ambos confirman la belleza gallega desde el aire y confiesan que no tienen miedo a volar, pero “sí respeto”. Goretti aclara que “en el servicio tenemos que tener en cuenta la meteorología, los factores adversos, las llegadas al punto y estar pendientes de los pájaros y los drones. Estos muchas veces avisan pero otras veces por afición hay gente que los utiliza que no dicen donde están y por eso tenemos que estar pendientes”. Forman parte activa del pilotaje no solo para despegar y aterrizar, si no en el transcurso del viaje observando y analizando el escenario de vuelo.

"Cada servicio es una forma de aprender como hacer el servicio de nuevo"

Daniel explica que “a parte de la complejidad de ir en el helicóptero, muchas veces no puedes aterrizar cerca del incidente, tienes que hacerlo donde se pueda aterrizar de una forma segura y después caminar para localizar el punto donde está. Cada servicio es una forma de aprender como hacer el servicio de nuevo, es todo muy complejo, pero también agradecido y profesionalmente una experiencia cada vez que salimos”.

Sobre la localización del punto, Goretti enfatiza que “algo muy importante que le tenemos que decir a la población es que para localizar los puntos de una forma más clara y visible, es que si tienen o pueden extender una sábana blanca en el suelo que llame nuestra atención desde el aire, mejor, porque de esa forma vemos el punto con más facilidad”.

Cicatrices

La pandemia fue caótica y sembró dudas a toda la sociedad, también en el servicio donde tuvieron que hacer frente a situaciones de urgencias con equipos de protección puestos, mascarillas y máscaras mientras reanimaban a pacientes en parada o atendían accidentes. Goretti se acuerda que “con todo lo que teníamos que llevar y que hacer, notábamos que nos agotábamos antes de tiempo”. Daniel añade que “al principio fue duro, pero después fue evolucionando”.

Como también lo hace la tecnología y los objetos que utilizan. Goretti destaca que la histórica clínica pasó del papel al ordenador y Daniel destaca los avances tecnológicos que permite una mejor asistencia. Ahora esperan un ecógrafo y una analizador de sangre que permita favorecer mucho más trabajo y valorar de una forma más completa con el material adecuado.

El servicio deja agradecimientos, vidas que tienen una segunda oportunidad y también cicatrices que dejan marca. Goretti tiene en la memoria una atención donde la información recibida anunciaba que había dos víctimas de accidente de tráfico en Covelo (Pontevedra) y finalmente fueron nueve: “No nos lo esperábamos, el triaje fue diferente y complicado en una situación que se clasifica de nivel 0, es un servicio que no se me olvida”. Para Daniel, “a medida que pasan los años los servicios que te van impactando son aquellos más complejos y los más duros donde tienes que tratar a gente joven o menores en situaciones críticas de vida. Son duros y dolorosos, sobre todo cuando tienes hijos o hijas, que son servicios que te los llevas para casa”.

Ellos son la parte humana de una “UCI” aérea que atiende y socorre la vida cuando se asoma la muerte. No son un avión que se ve en el cielo, ni tampoco Superman, son profesionales que, a veces, se convierten en ángeles de la salud y otras también lloran.