El pleno aprueba la dimisión de Jácome aunque sin apoyo del PP, que se abstuvo

La corporación municipal de Ourense aprobó ayer, con los votos a favor del PSOE, BNG, Ciudadanos y de dos ediles no adscritos –aunque con el voto en contra de DO y la abstención de PP y del exedil de Ciudadanos–, la moción de urgencia presentada por el PSOE que pedía la “dimisión inmediata” del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, como condena por el empujón a una sindicalista durante una acción sindical de la huelga del transporte urbano de autobuses de Ourense.

El alcalde, al que su criticado gesto con la sindicalista parecía haber dado ayer un empujón de vitalidad y buen humor –no dejó de hacer bromas hasta en el debate de la moción que pedía su dimisión–, asistió con altas dosis de retranca a un debate que no va a causar cambio alguno en el bipartito PP-DO, porque, si bien el PP condenó y califica de “intolerable” la actitud del alcalde y el viral empujón, luego se abstuvo en la votación de la moción, alegando que era “una moción trampa” del PSOE y “oportunista”, pues “busca rédito político”.

La portavoz municipal del PP, Flora Moure, siguió al dedillo el guión marcado horas antes por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez, culpando al PSOE de que Jácome gobernase el Concello al no haber aceptado en 2019 un pacto de gobierno con los populares, tras el cual Jácome podría haber sido eliminado para colocar a un alcalde socialista, pues querían dejar a Baltar fuera de la Diputación. Y la cabeza del presidente provincial era y sigue siendo intocable.

Pero, además, el PP dejó claro ayer que no ha movido ficha desde octubre de 2020, cuando rompió eventualmente el bipartito con Jácome y hubo un intento de pactar con el PSOE, pues de nuevo vuelve a vetar a Villarino como alcalde de esa moción. Flora Moure lo dejó claro ayer en el pleno al ir relatando uno a uno a todos los ediles del PSOE que podían ser estupendos alcaldes, dijo, si prospera una moción de censura con el PP, sin incluir en esa lista a Rafael Villarino, portavoz municipal del PSOE y candidato a la Alcaldía más votado, y al que hace ya dos años excluyeron para ser alcalde de una posible censura. Aún así, la portavoz popular insistió en que tenían la vía del diálogo abierta con el PSOE para un posible gobierno alternativo en Ourense: “Cuando quieran, negociamos”, dijo.

El nacionalista Luis Seara recordó de nuevo al PP que eran “los culpables” de que Ourense tenga un alcalde “que ha vuelto a cruzar otra línea, pues después de demostrar ser capaz de llamar a alguien macarra y matón (al propio Seara), ahora demostró además que es violento”.

Pero el PP se limitó de nuevo a condenar la agresión del que es su socio de gobierno, a una activista sindical y solicitó al regidor que “pida perdón” a la sindicalista “porque es algo que engrandece a la persona” . Jácome, que ya se salvó de una moción que pedía su dimisión (la anterior que sí había apoyado en ese momento el PP), insistió en que la que lo acosó con el megáfono fue la sindicalista.

Finalmente, PP y Jácome coincidieron en advertir que no podría aprobarla si no se hacía una votación de la moción por puntos, pues el texto de acuerdo incluía una mezcla de peticiones, desde la de dimisión hasta el apoyo de la corporación a los 125 trabajadores del transporte en huelga. El PSOE no aceptó, porque “con su postura el PP ya se retrata a sí mismo”, indicó la viceportavoz del PSOE, Natalia Beneitez. Finalmente, la moción socialista aprobada ayer, pese a la abstención de PP, DO y un edil no adscrito, Laureano Bermejo, acordó trasladar el apoyo de la corporación local a los 126 trabajadores y trabajadoras del servicio de transporte urbano de Ourense, en la defensa de sus derechos y mejora laborales, así como en la reivindicación de los mismos.

El segundo punto que se aprobó fue “la condena rotunda a la agresión del alcalde a una mujer sindicalista”. También “pedir la dimisión inmediata” del alcalde; solicitar que desde el Gobierno local se ejerza “una mediación urgente con la empresa concesionaria y los presentantes de los trabajadores y trabajadoras del servicio de transporte de Ourense, para alcanzar una solución al conflicto, en el que se garantice la mejora de las condiciones laborales de las personas, y se ponga fin a la situación de huelga indefinida que afecta a todo los vecinos”.

Jácome amonestó y pidió la expulsión de un portavoz del sector del transporte que estaba entre el público aleando que estaba hablando y luego los invitó a participar en un encuentro para mediar en el conflicto con la empresa Urbanos del grupo Avanza que gestiona desde hace 7 años en precario este servicio, pues está desde entonces caducada la concesión.

El alcalde mantiene que los trabajadores del transporte piden demasiado

“Empujé al megáfono, no a la sindicalista”, insistió el regidor

El debate de la urgencia de la moción de dimisión de Jácome y el inicio del debate comenzó sin la presencia del alcalde, que había dejado temporalmente su puesto al edil Armando Ojea. “Mi ámbito de control es lo de este pleno, no sé lo que pasa fuera ni dónde buscar al alcalde”, indicó Ojea al preguntarle dónde había ido el regidor. Finalmente, Jácome apareció tras la cortina: “Si hablo mucho, porque hablo mucho; si no estoy, porque no estoy”, tomándose de nuevo con ironía el debate de petición de dimisión. De hecho, dijo que si la moción no se votaba por puntos no podría apoyarla pues era como si no te dejaran elegir “entre un chupito de hierbas o una Coca-Cola”. Insistió respecto a la agresión a la sindicalista que “no creo que uno de los derechos fundamentales sea acercar el megáfono al oído de una persona”, en que en el vídeo “se ve que yo empujé al megáfono que ella tenía en la mano y no a la sindicalista”.

Los trabajadores del transporte piden demasiado, según el alcalde

Los trabajadores del transporte urbano de autobuses de la ciudad iniciaron otra jornada de huelga en el servicio y se manifestaron en la Plaza Mayor con pitidos y consignas de protesta por un convenio digno, coincidiendo con la celebración del pleno. Mientras, su protesta era tema de debate en el salón de plenos, donde, mientras PSOE, BNG y Ciudadanos trataban de fijar un acuerdo de mínimos para solucionar el conflicto y devolver la normalidad al servicio, garantizando también el respeto a las demandas de los trabajadores, el alcalde indicó que su prioridad “es la defensa de lo público. “Los trabajadores son una parte”, dijo, pero considera que es “excesivo” el 30% más de sueldo que piden, algo que niegan los trabajadores. Mantiene que el servicio “ya nos cuesta 7 millones al Concello, la empresa nos reintegra 3 millones y por tanto tendríamos que aumentar el déficit de 4 millones y subir el billete de los ciudadanos”, alarmó. El BNG le recordó los altos beneficios que tiene esta empresa, pese a funcionar desde hace 7 años en precario y con unos autobuses en muy mal estado, alguno incluso sin pasar la ITV. El alcalde volvió a reunirse a primera hora de la tarde de ayer con el comité de huelga. Se abordaron los puntos que impiden la firma del convenio, y se les pidió colaboración en la resolución del conflicto. Pese a que el alcalde insiste en que tienen salarios líquidos de unos 1.400 euros, serían ingresos brutos, afirman, y la prioridad del colectivo es, sobre todo, que se le computen las 40 horas semanales de salario que tiene cualquier trabajador.