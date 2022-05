Acuerdo unánime para pedir que Ourense acoja la Agencia de Inteligencia Artificial

Los grupos municipales del Concello de Ourense aprobaron ayer, por unanimidad, instar a la Xunta de Galicia a que reclame para Ourense la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, en base a lo estipulado en un real decreto que establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de entidades del sector público estatal, en el marco de reto demográfico, con la finalidad de fijar población e impulsar la economía.

La propuesta fue presentada en forma de moción por el PSOE, pero también había otra moción en este sentido de Democracia Ourensana, el grupo del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que finalmente se retiró para apoyar entre todos la del grupo socialista.

Se acordó además instar al Gobierno gallego “a que inicie de inmediato la ejecución de políticas de descentralización de actividades administrativas e infraestructuras públicas en el marco de reto demográfico, con la finalidad de fijar población e impulsar la economía, instalando en Ourense la sede de órganos de la administración gallega o de las entidades instrumentales del sector público autonómico”.

Contra la despoblación

El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, señaló que el Gobierno central “está llevando a cabo esta estrategia para luchar contra la despoblación y hacer frente al reto demográfico para que todas las provincias con problemas de demografía tengan solución a esta grave crisis”. Villarino también apuntó que “pedimos que se sitúe esta agencia en la ciudad, dada la situación que padece Ourense desde hace muchos años, perdiendo población en caída permanente y con el objetivo de frenar la despoblación”.

Fiscalizar al alcalde

Se aprobó también una moción, defendida por el concejal no adscrito Manuel Álvarez, relativa a la convocatoria de un pleno extraordinario de control y fiscalización de la gestión del alcalde, por incorporar remanentes –casi 18.000.000 de euros en total– sin el preceptivo informe de Intervención que exigía la presentación de la liquidación presupuestaria.

La concejala de Hacienda, Ana Fenández Morenza, se comprometió, no obstante, a aportar en la próxima junta de área los informes correspondientes, que avalan la legalidad del proceso. Afirmó que hay dos tipos de remanente, y los de crédito afectado o gasto comprometido no precisan esa liquidación, siempre se reincorpora a principios de año”. Avaló que estas operaciones se van a analizar por petición de la oposición que fue la que aprobó la moción de pleno extraordinario, “son legales y tienen todos los informes favorables asesor jurídico, del city manager y del jefe de gestión presupuestaria”.

Centro CAPD

También se aprobó la moción del PSdeG-PSOE para exigir a la Xunta que agilice y ponga fecha al remate de obras del el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, al ser Ourense la única provincia que no lo tiene. DO y PP se abstuvieron, al no aceptar, en el caso de los populares, una enmienda de sustitución por la que se urgía a la Xunta solo a que siga adelante con el nuevo proyecto que ya está elaborando ”al exigir la empresa que hacía las obras una merma en las calidades que la Xunta no estaba dispuesta a aceptar”, indicó la edil de Sociales de Eugenia Díaz Abella, que añadió que será “el mejor centro de Galicia”.

El debate sobre la petición de que la gestión de este centro sea pública molestó a Jácome, que relató todos los servicios públicos que están privatizados y funcionan “porque no estamos en un sistema comunista”, celebró.

También se aprobó por unanimidad la moción del BNG en la que pedía la implementación de un sistema de recogida de basura “puerta a puerta” en el casco histórico y la retirada de todos los contenedores situados al lado de los monumentos y patrimonio. También se aprobó la moción del BNG, esta por unanimidad, para que se evite el cierre de la única oficina A Carballeira, lo que obliga a los vecinos, muchos mayores y sin banca electrónica, a desplazarse hasta a dos kilómetros de sus casas.

Se aprobó además, con los votos de PSOE, Ciudadanos, BNG y no adscritos, la moción de Ciudadanos para pedir mejoras en las condiciones de trabajadores del servicio de Registro, para los que el alcalde indicó que se están estudiando mejoras dotacionales, sino salariales, por ejercer ese trabajo de atención al público. Con votaciones por puntos por parte del PP, pero se aprobó también la moción para hacer un programa piloto de prevención de la ludopatías en los jóvenes, que presentó el PSOE.