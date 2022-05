ProCAPD urge “un compromiso real” para que se reanuden las obras del centro

La provincia de Ourense sigue siendo la única de toda Galicia donde no existe un centro de atención a personas con diversidad funcional, una infraestructura que desde la asociación ProCAPD llevan años pidiendo, exigiendo un centro de gestión directa y pública, gestionado por la Xunta de Galicia con plazas públicas, plazas de respiro familiar y con plazas de centro de día aparte de las propias plazas de residencia, algo que esgrimen como “urgente y necesario”.

Las obras comenzaron en el 2020 pero se paralizaron a causa de la pandemia, aunque había un plazo para que el centro estuviese terminado y abierto; febrero de este 2022, pero desde septiembre del año pasado la empresa paralizó las obras por el aumento del coste del material, por lo que está en un proceso administrativo del que la plataforma lamenta no haber sido informada por la Xunta de Galicia.

“Lo que tenemos claro es que mientras dura el proceso la obra está frenada y no sabemos qué solución va a tener. Una obra que tiene una urgencia social y sanitaria clara, por la calidad de vida de estas personas a las que no se está mirando porque se está dando preferencia a otro tipo de obra. Estamos muy indignados y con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar esto. Estamos en un punto en el que nos encontramos recopilando fuerzas para seguir denunciando por todos los medios la dejadez y el mirar para otro lado que sentimos porque verdaderamente sentimos eso y pena. Estas personas tienen los mismos derechos y la misma dignidad que deberíamos tener todos pero parece que para ellos esto no se valora”, lamenta David Pérez Fernández, el portavoz de la plataforma y uno de los familiares afectados por la situación; uno de sus hermanos se encuentra en un centro de atención a personas con discapacidad en la provincia de Lugo, en concreto en el municipio de Sarria, es por ello que habla de primera mano al relatar “la necesidad de que haya un compromiso real”.

Opciones

Las dos opciones que hay actualmente son, el traslado a otra provincia o quedarse en casa porque, con 21 años, cuando terminan en el centro de educación especial, “no tienen un sitio a donde ir”. Ninguna de las dos son posibilidades válidas para los familiares, “la opción de trasladarlos a esas provincias implica mucho, y no hablamos de distancia, ni de las dificultades de ir a verlos, s ino de lo que puede provocar para la propia persona ese distanciamiento de sus seres queridos”, y quedarse en casa “supone un estancamiento en su desarrollo, un empeoramiento de sus capacidades”.

Por ello la plataforma pide “una solución y una respuesta, que haya compromiso, transparencia pública y que se cuenten las cosas tal cual son, sin que tengamos que ser los vigilantes de la obra”.

La última reunión oficial que mantuvieron fue con el delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, “nos pidió disculpas y se comprometió a sacar un listado público de todas las obras que se han visto afectadas por la subida de los precios de los materiales. La reunión fue hace un mes y esa lista no ha salido pero sabemos que hay obras que continúan con reajustes, no entendemos porqué esta, que ya tiene los cimientos hechos no, cuando se ponga en funcionamiento igual ya ni sirven”.

El secretario general del PSdeG,, Valentín Formoso, se desplazó ayer para comprobar el estado de la infraestructura y los socialistas municipales presentan hoy en pleno una moción para instar a la Xunta de Galicia a la reactivación de estas obras. ProCAPD insiste, “cuanto más se dilaten en el tiempo más consecuencias negativas van a tener para el desarrollo de estas personas”.