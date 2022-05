En la jornada de ayer el Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió la presentación de la XI Jornadas de Puertas Abiertas de la Ruta do Viño do Ribeiro, una cita que comenzará el próximo fin de semana en la comarca, pero que no será la única en la provincia, porque la iniciativa se trasladará a cada una de las denominaciones de origen, a Valdeorras, del 27 al 29 de mayo, a la Ribeira Sacra el primer fin de semana de junio y finalmente llegarán a Monterrei del 10 al 12 de junio y además, recalará también en las Rías Baixas entre el 20 y el 22 de mayo.

De este modo entre los meses de mayo y junio se podrán hacer visitas guiadas y gratuitas a las bodegas participantes en esta promoción, aunque se recomienda confirmar la visita vía telefónica con la bodega correspondiente por motivos de aforo.