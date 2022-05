Feijóo pasa al PSOE la "patata caliente" de echar al alcalde de Ourense

El presidente del PP nacional y presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo calificó ayer de “injustificable”, la acción del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien empujó con violencia a una sindicalista de CCOO, durante una acción sindical en Ourense relacionada con la huelga del transporte.

La violenta reacción del alcalde fue un acto “que requiere disculpas,” señaló Feijóo, quien evitó sin embargo pedir la dimisión del regidor, ni referirse a una ruptura del bipartito entre PP- DO en el Concello de Ourense, pese a la difícil convivencia de los populares con Jácome, y a este último escándalo, de transcendencia nacional, que ha supuesto el arrebato del alcalde.

Núñez Feijóo ha dado un giro de guión, y ha pasado la “patata caliente”, al PSdeG PSOE, al que el ahora presidente del PP nacional culpa de que Jácome sea alcalde, e invita a los socialistas a revisar ese pacto PP-PSOE, que no cuajó hace dos años, para que se produzca un cambio en la Alcaldía de Ourense.

Feijóo pide a Democracia Ourensana que tome medidas tras la agresión a una sindicalista que hizo Jácome, pero este último es el presidente de DO, que tiene solo 5 afiliados más, elegidos por él

En su intervención, Núñez Feijóo ha insistido en que el PP ofreció al PSdeG un pacto para que gobernase la lista más votada en la ciudad, que es la de los socialistas, siempre y cuando dejasen gobernar en la Diputación al PP, que había sido la lista más votada para ese órgano y liderada además por Baltar, que no había conseguido sin embargo mayoría. “Pero el PSdeG dijo no”, lamentó Feijóo.

“Si el PSdeG quiere cambiar de opinión, ahora lo tiene muy fácil; que se ponga en contacto con el PPdeG y se lo traslade de forma oficial” animó Alberto Núñez Feijóo, en su último Consello de la Xunta como presidente en funciones.

Feijóo se desligó además de tomar cualquier decisión, pues alegó que, como el PPdeG no cubrirá su vacante como presidente (que ocupará Alfonso Rueda), hasta el congreso del 21 y 22 de mayo, deja en sus manos cualquier posible acuerdo.

“Jácome no es del PP”

En ese afán por desligar al Partido Popular de las continuas salidas de tono del alcalde de Ourense, incluidas las habituales descalificaciones que hace a la gestión de los concejales del PP, pese a ser sus socios de gobierno, Feijóo fue más allá, y recordó que “Jácome no es del PP” , sino de Democracia Ourensana, y es por tanto este partido, dijo, el que tiene que tomar la decisión” . Una propuesta insólita, pues Jácome es el presidente de DO, un partido que solo tiene otros 5 afiliados elegidos a dedo por él.

De hecho los concejales de Coalición Centro Democrático, al que se adscribieron ediles que estuvieron en las filas de Jácome hasta la ruptura de DO, emitieron ayer un comunicado, en que le recuerdan a Feijóo que no puede desligarse de las acciones del actual alcalde de Ourense, pue, “como bien sabe fue él quien aprobó directamente el pacto del Partido Popular de la ciudad de Ourense con Jácome y Democracia Ourensana nunca tuvo una asamblea ni ordinaria ni extraordinaria desde su fundación, hasta la firma del pacto que mantenía a Baltar en la Diputación y a Jácome en la Alcaldía” señalan lo exediles de Jácome.

Por tanto, añaden “Feijóo debe ser consciente (en base a la información que tenía a la firma del pacto) que el único que puede decidir en DO qué hacer con Jácome, es precisamente Jácome”.

La declaraciones, ayer, de Alberto Núñez Feijóo, podrían ser por tanto definitivas, y hacen que la situación del Concello de Ourense vuelva al punto de partida de finales de 2020, cuando Jácome fue denunciado en Fiscalía por sus ediles y el PP rompió eventualmente el bipartito y las negociaciones de PP y PSOE para presentarlos una moción no prosperaron.

Rafa Villarino se refiere a ese intento de negociación de finales de 2020, tras la marcha eventual del PP del bipartito con DO. Villarino exigía ser el alcalde saliente de esa posible moción contra Jácome, pero el PP puso como condición que el líder socialista no solo tenía que abandonar su aspiración de ser alcalde, sino que debía de renunciar también a su escaño de edil, para poder firmar un pacto de gobierno PP-PSOE, pero con otro edil socialista. No hubo acuerdo, y Jácome mantuvo la Alcaldía.

Rueda evita pronunciarse: "llegué muy justo para hablar con los ediles”

Estas declaraciones de Núñez Feijóo, fueron de algún modo el punto y final a las expectativas que se habían generado entre grupos de oposición –y también muchos afiliados del PP– de un futuro post Jácome. De hecho, se esperaba que Alfonso Rueda, candidato a la presidencia del PPdeG y presidente de la Xunta en funciones, aportara alguna novedad, sobre el futuro de la coalición PP-DO, durante su intervención, ayer, en la junta directiva del PP provincial de Ourense. Rematada su ponencia, y a preguntas de los informadores sobre el futuro del bipartito PP-DO en Ourense, Rueda se limitó a señalar que llegó a Ourense “muy justo, para poder hablar con los ediles del PP”. A la pregunta de qué cree que deberían hacer hoy los concejales, con motivo del pleno municipal de Ourense, indicó que “no puedo decir qué debe hacer el grupo municipal”. Elogió de forma reiterada la gestión del presidente provincial del PP José Manuel Baltar y el apoyo que le había dado, lo puso como ejemplo de mayorías electorales y centró su discurso en una línea de precampaña previa a su toma de posesión como presidente de la Xunta y del PPdeG.

“Que el PP ponga día y hora si de verdad quieren un cambio”, replica Villarino

El secretario provincial del PSOE en Ourense, candidato más votado a la Alcaldía de Ourense en 2019 y concejal, Rafa Villarino, se mostró una vez más abierto a retomar las negociaciones con el PP para un cambio de gobierno en Ourense. “Esperemos que estas palabras de Feijóo no sean solo un embrollo. Si lo que quieren es de verdad un cambio en el Concello de Ourense, algo que nosotros siempre defendimos, que el PP ponga día y hora. Si hace falta se lo ponemos por escrito”. No asume la responsabilidad que le imputa Feijóo a los socialistas, de ser los culpables de que Ourense tenga hoy a Jácome como alcalde. Recuerda que “los que ganamos las elecciones municipales fuimos nosotros, siempre defendimos un gobierno alternativo; estamos dispuestos a gobernar la ciudad como se merece, pero tienen que iniciar la negociaciones sin desvaríos, como cuando pidieron que yo tenía que dejar mi escaño ”.