“Para ellos y ellas, también es imposible no estar al corriente de las noticias, entonces, después de una lluvia de ideas, decidieron hacer diferentes actividades para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. Salió de ellos”, dice el director del CEIP Plurilingüe As Mercedes, Daniel Pascual. Los escolares instalaron una carpa en la céntrica Plaza de As Mercedes para disponer las manufacturas que realizaron con el objetivo de recaudar el mayor número de fondos posibles y hacerlos llegar a través de Unicef.

El director explica que participan los 150 escolares del centro, entre Infantil y Primaria, y que “a mayores también realizaron una actividad que es la elaboración de un mural, en el que participaron todas las clases para desplegarlos y donde cada uno escribió un mensaje de apoyo y de paz al pueblo ucraniano”. Colores amarillos y azules se desplegaron en As Mercedes para que cada clase se fotografiase con ellos y mandara un mensaje de paz con todo su apoyo a la sociedad ucraniana. Vecinos, padres y madres se acercaron al puesto de venta de chapas para adquirir diferentes dibujos y dejar sus donativos. Daniel dice que “esa acción la están llevando a cabo principalmente los escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria y fue muy productiva tanto para la recaudación de fondos, como para fomento de valores”. Cada chapa costaba un euro, pero hubo gente que dejó los donativos y no cogió la chapa o dejó más donativo del precio de la propia chapa, todo para ayudar a los escolares en una actuación voluntaria y que duró toda la jornada lectiva. Daniel finaliza diciendo que “es una forma de fomentar valores importante como la paz, el voluntariado, el respeto y también la coordinación, el aprendizaje de la gestión o la contabilidad de la venta de chapas”.