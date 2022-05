La balanza del empleo en el mes de abril deja claros y oscuros. El dato más positivo es que la reforma laboral sigue siendo un incentivo para la estabilidad en el empleo ya que se firmaron en el pasado mes de abril más de 2.000 contratos indefinidos, del total de 4.657 firmados. Por lo que la tendencia al alza desde la entrada en vigor de la norma es evidente y además en la comparativa mensual, ha crecido un 25% más lo que sigue dejando datos históricos de indefinidos en la provincia.

La parte oscura es que Ourense es la única provincia gallega que acumula dos meses consecutivos de aumento de paro y es una de las cinco españolas que aumenta el paro. Principalmente, por el desempleo en el sector servicios, que aumenta en 54 personas y también personas sin empleo anterior que suman b. Los demás sectores de actividad como la agricultura, la construcción y la industria registran un descenso del desempleo en 12, 17 y 9 personas, respectivamente.

La cifra total de desempleados en la provincia de Ourense en abril es de 17.358 parados, que son 49 más que los registrados en el mes de marzo.

La Confederación Empresarial de Ourense señala que “Ourense es la única provincia gallega en la que el paro aumenta en abril, siendo la única provincia de Galicia que aumenta el desempleo por segundo mes consecutivo. A pesar de los datos de desempleo en la comunidad son positivos, no así los de la provincia, que hay que valorarlos con cautela por el escenario de incertidumbre y complejidad que atravesamos, sobre todo que atraviesan las empresas que están manteniendo la contratación y el empleo a pesar de los desorbitados aumentos que han sufrido en los costes de suministros, de materias primas y de energía”. Y añaden sobre el dato de la contratación indefinida de abril que “supone casi la mitad de los contratos formalizados, por lo que se revela como un dato positivo de los efectos de la reforma laboral y la intención de mejorar la estabilidad en el empleo”.

Desde la Confederación Intersindical Galega dicen que “los datos a nivel gallego no son nada positivos a pesar de la euforia del ejecutivo español, ya que el empleo creado es casi exclusivamente estacional ligado a los servicios mientras que sectores como el primario o la construcción registraron descenso de paro testimoniales y en la industria pasa lo mismo”. Además señalan que “la nueva precariedad laboral, que trajo la reforma laboral, es que la contratación temporal está siendo sustituida por la parcialidad en el empleo. Hasta el punto de que este tipo de contratos, así como los fijos discontinuos, representan el 60% de los contratos indefinidos que se registran”.

Protesta de trabajadoras

Las trabajadoras de la empresa concesionaria de ayuda en el hogar del Concello de Ourense se concentraron ante la sede de la sociedad Samaín, para protestar por la subida del IPC, correspondiente al año 2021, que no se refleja en sus nóminas y que está fijada en el correspondiente convenio colectivo. Representantes de la CIG dicen que “reivindicamos la subida del 6,5% del IPC que la empresa no sabemos que nos está pagando, dicen que algo nos subieron, sobre un 3,1% pero no lo sabemos realmente. Y lo que pedimos es que se cumpla el convenio fijado antes de la negociación de un nuevo convenio para el secto”. Así pues añaden que “el convenio lleva sin negociarse desde 2012 y la empresa está jugando, porque ellas sí reciben ese 6,5% de más en función del IPC y no está repercutiendo en las trabajadoras. Esto lo hace para que nos sentemos a negociar un nuevo convenio, pero desde la CIG ya avisamos de que primero se tiene que cumplir lo establecido reglamentariamente en el anterior para poder sentarse y negociar un nuevo convenio”.