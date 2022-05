El humor como “arma de destrucción”

Leo Bassi no es ajeno a la actualidad ourensana y después de recorrer cuatro ciudades en ocho días llegó a Ourense para interpretar su obra “Yo Mussolini” en el Teatro Principal, dentro del programa de la 27ª edición de la Muestra internacional de Teatro Universitario de Ourense. Lo hizo con la visceralidad que le caracteriza, con el desafío directo al fascismo y con la provocación inequívoca de la sátira de una realidad que llama a las puertas de Europa.

Pero además de todos esos ingredientes, el payaso se subía encima del escenario del Teatro Principal para añadir actualidad ourensana a su espectáculo con un chiste y un “dolor de tímpanos”, después del incidente del alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, con una sindicalista el pasado martes. Leo Bassi dijo al respecto en la presentación de la obra durante la mañana de ayer que “yo no quiero entrar directamente en un tema tan delicado, pero voy a hacerlo, porque creo que fue un poco patético todo con el empujón y las explicaciones. Señor alcalde no se empuja a los sindicalistas, hasta Mussolini sabía que no se podía empujar a los sindicalistas. Es entonces por eso que tengo un poco los tímpanos delicados. Fue todo un poco patético porque una de las grandes lecciones en política es no disculparse en público y hacer más grande todavía el agujero”.

Y añade que “Mussolini podría haber dado una lección al alcalde de Ourense que es que no se empuja a un sindicalista”.

Con todo la ‘retranca’ que le caracteriza definió el humor como “un arma de destrucción masiva” para abordar con análisis los problemas de la sociedad actual. “Yo, Mussolini” enfatiza en uno de los principales problemas a los que se enfrenta en la actualidad la Unión Europea, con el ascenso de los fascismo en los principales países que la integran y el humorista también se acordó de la invasión rusa en Ucrania que dijo que “podríamos estar hablando de un escenario que perfectamente podría haber pasado en los años 30”.

Ante el empujón del regidor ourensano dijo que “un cómico no puede hacer otra cosa que mirar a la realidad y a veces esta supera los chistes. No se necesita decir más, ya que se disculpe es un chiste por sí mismo”.

Leo Bassi se vistió con el traje de Mussolini e incluso, cuando se estaba preparando, le decían que tenía su cara. El cómico ya avisó a su equipo antes de la función: “Cuando me pongo el traje, ya les digo al equipo que no están hablando con Leo Bassi, están hablando con Mussolini, el inventar del fascismo”.

Más eventos durante toda la semana

La programación de la Miteu continúa en diferentes ubicaciones y también llamando a diferentes públicos durante el resto de la semana. Si Leo Bassi era uno de los platos fuertes de la programación semanal el resto tampoco deja indiferente a nadie. Para hoy, jueves está previsto el espectáculo “Tirava-te a dor e ficava com ela” de la compañía Teatr´ubi de Portugal, en el Teatro Principal a partir de las 20.00 horas. Para mañana viernes, el grupo Sara Guerrero hará el espectáculo “Raigame” en el palco de la música de la Alameda de Ourense en dos sesiones que serán a las 20.00 y a las 21.00 horas. Para el sábado y el domingo la sede será el Teatro Principal de Ourense donde el grupo Teatro El Mayal representará “Petricor” a las 20.00 horas durante la jornada del sábado y al día siguiente el grupo de Teatro de la Upna interpretará “Arrabaladas” a partir de las 19.00 horas.