No hay medio estatal, digital, en papel, televisivo o radiofónico que no haya reproducido en los últimos dos días el topónimo “Ourense”, vinculado al de un alcalde, al que se le fue la mano, y empujó a una sindicalista y, además, mujer, que participaba en una acción sindical consolidada por ley.

El precio mediático de este arrebato ya está claro. El precio político se dilucidará en esa comparecencia en abierto para los medios que tiene previsto ofrecer Alfonso Rueda, esta tarde, en Ourense.

Pero, además , el PSOE compareció ayer para anunciar que van a presentar iniciativas para pedir la “inmediata dimisión de Jácome” en todas las cámaras, municipal, provincial y autonómica.

No importa, en la mayoría de los titulares, el nombre de la activista sindical (Lola Panero), ni casi el sindicato, sino el empujón viral, que debería haber enseñado a Jácome el precio político que tiene un arrebato que fue “instintivo”, dice, por lo que no midió –según él– que detrás de ese megáfono, que temía que pudiera dejarlo sordo, había una representante sindical ejerciendo su labor. El alcalde no se ha quedado sordo, por fortuna, ni tampoco mudo, pero sí le está faltando visión, pues, pese las críticas, sigue atacando en sus redes a la afectada, a la que acusa de vociferar con su megáfono y apoyar a los piquetes en huelga. Algo propio de la labor de cualquier líder sindical.