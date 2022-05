Rueda considera ‘inaceptable’ el empujón del alcalde, pero evita romper el bipartito

El candidato a liderar el PPdeG y presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, calificó ayer de “inaceptable” el empujón que propinó hace dos días el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a una representante sindical de Comisiones Obreras, durante una movilización de los trabajadores del servicio urbano de autobuses de la ciudad de As Burgas.

Rueda reconoció que, si lo que le habían contado sobre la inesperada agresión a la sindicalista por parte del regidor ourensano –que alegó que solo trató de prevenir “la agresión acústica” de la mujer con el megáfono– “ya no me había gustado” tras ver el vídeo “aún me gustó menos; es un actitud totalmente inaceptable”, indicó Rueda. Y matizó que Jácome “tenía muchas posibilidades de reaccionar y eligió la peor de todas”.

Para Alfonso Rueda, este gobierno bipartito del PP con DO –la formación de Jácome– en el Concello de Ourense, interrumpido solo durante unos meses, en tanto no se aclaró una denuncia judicial ante la Fiscalía contra el regidor, por supuestas irregularidades en la financiación de su partido, “no ha sido una relación fácil”. Por eso elogió, al igual que hizo su antecesor, Alberto Núñez Feijóo en su día, la “responsabilidad” del PP, por intentar mantener “la gobernabilidad” en Ourense” en ese contexto de dificultad con el alcalde.

Pese a la insistencia de los informadores, Rueda no quiso adelantar si retirarán el apoyo a Jácome en el Concello de Ourense, pero confirmó que hoy, jueves, estará con los ediles del grupo municipal del PP, “que son los que trabajan con Jácome, para oír sus opiniones”. Rueda puntualizó que no se trata de “una reunión específica” sobre el tema, pero que hablará con el grupo, pues es “consciente de la importancia de la situación”.

El PSdeG tiende la mano

En este contexto de crispación en el bipartito local, en el que, en los últimos meses, más de un edil tuvo que salir al paso públicamente ante las descalificaciones de Jácome, lo que obligó al entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo a mediar y llamar al sosiego, para mantener el gobierno de coalición, el PSOE ha vuelto a tender la mano a los populares para una alternativa de Gobierno en Ourense.

El líder del PSdeG, Valentín González Formoso, subrayó la disposición de los socialistas, que ya intentaron “sentar en varias ocasiones”, dijo con los populares y el resto de formaciones en Ourense, para tratar de apartar de la Alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome. Esgrimió sin embargo “que es el PP lo que no quiere cambiarlo”.

En todo caso, apuntó que los populares deberían retirar el apoyo a Jácome inmediatamente después de “la imagen lamentable” de una “agresión” a una persona que ejercía su derecho sindical . En su opinión la agresión de Jácome “sintetiza y traslada lo que hace el PP por preservar el poder”.

Tibia crítica de Baltar a Jácome, pese a que ya no lo necesita en la Diputación

Mientras Jácome continuaba ayer lanzando mensajes en sus redes, y ratificando, pese a las críticas a su persona, que el “acosado” fue él por la sindicalista, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, le dedicaba la crítica más tibia y se limitaba a “rechazar” el comportamiento del alcalde de Ourense, “en su incidente con la líder de CC OO, señalando que “este tipo de actitudes no caben en la vida pública, no hay ninguna excusa posible”. Sin más. Ni mentó la palabra ruptura del pacto que firmó en su día con Jácome, con la intención de salvaguardar la presidencia de la Diputación, pese a que Baltar ya no lo necesita, pues hace tiempo que tiene la mayoría con el voto de una diputada tránsfuga de Ciudadanos.