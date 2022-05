Usuarios del corredor ferroviario A Coruña-Ourense: “A Renfe, la movilidad interior no le importa”

“Tengo que decidir, entre levantarme a las 5.00 o poder conciliar con mis hijas”. Es la frase con la que Cristina Fernández define el periplo diario para ir a trabajar y ver a sus descendientes desde que Renfe cambió los horarios y suprimió algunos trenes de media distancia por la llegada de la pandemia y la implantación del AVE gallego con Madrid.

Los usuarios del corredor A Coruña-Ourense claman contra la falta de frecuencias en las franjas laborales para atender la demanda de la movilidad interna dentro de la comunidad frente a la priorización de la conexión de la alta velocidad con la capital española. Señalan que hay un desajuste en la oferta de servicios en las horas punta de entrada y salida del trabajo, pero también para los estudiantes, ya que no satisface a un gran volumen de usuarios que utilizan el tren diariamente.

Es el principal motivo por el que se unieron en dos plataformas (Perder O Tren y Tren Media Distancia Galicia) pero tiene otras reivindicaciones como la flexibilidad en los abonos, la reclamación de las impuntualidades continuas de los trenes, el alto precio del transporte o la falta de transparencia del operador ferroviario, así como una página web que mal funciona.

Así estamos. Parados en Ordes. Hai anos poderiamos ir e mercar un queique, deses que facían nunha lata e parecían panettones, pero hoxendía nin iso. E @renfe non se estira nada que igual nos podía sacar algo para tomar. pic.twitter.com/TcQpicf7AC — PerderOTren (@PerderTren) 2 de mayo de 2022

No quieren ni oír hablar de banderas políticas pero lo cierto es que la unanimidad institucional y política está con ellos. La Xunta de Galicia, la delegación del Gobierno en Galicia, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, el Consello Económico y Social, las administraciones municipales de A Coruña, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y próximamente la Diputación de A Coruña, se unen a una reivindicación con vocación de servicio público para que escuche a los usuarios y de respuesta a la demanda interior.

Sus quejas han tenido mínimas repercusiones con una modificación de horarios por parte de Renfe, pero sin abordar lo necesario, que es un tren adicional más a las horas punta. Más concretamente, reclaman un convoy más durante la mañana y otro que se ajuste a las horas de tarde.

A Coruña-Ourense

Cristina Fernández y Lucas García hacen diariamente el recorrido de A Coruña–Ourense, y viceversa. Ella trabaja en la empresa privada y, tras las modificaciones del operador ferroviario por la pandemia y la alta velocidad con Madrid, ha tenido que pedir flexibilidad en la empresa. “

"Renfe ha obligado a gente a cogerse reducción de jornada"

Desde A Coruña a Ourense, por la mañana solamente hay dos trenes el de las 5.00 y el de las 5.55, el primero llega a Ourense sobre las 6.15 y el segundo sobre las 7.05, pero yo hasta las 8.30 no tendría que entrar a trabajar. Esto se modificó a raíz de la pandemia porque suprimieron el tren que salía a las 7.15, que es en el que íbamos la gran mayoría de usuarios, porque llegaba a Ourense a las 8.25 y más o menos es la hora a la que empieza a trabajar todo el mundo o a las 9. Pero con estos trenes he tenido que pedir a mi jefe que me deje entrar un poco más tarde y menos mal que mis jefes me entienden y son comprensivos, pero hay mucha gente que está perdiendo dinero por culpa de Renfe teniendo que pedirse reducciones de jornada para poder ir a trabajar”, dice Cristina.

Lucas García es empleado público en la administración autonómica y comenta que “Renfe tiene que darse cuenta de que lleva trabajadores y personas, no solo turistas. Porque, en mi caso, también me afecta por el tren de la mañana y esa supresión hace que tengamos que levantarnos antes para coger un tren más temprano y llegar a horas, que ni siquiera está la oficina abierta”.

No solo por la mañana, si no que por la tarde desde Ourense a A Coruña hay trenes a las 16.35 (el de las 17.08 no entra en el bono de Media Distancia al ser Alvia) y a las 19.00. Para Lucas, “no puede ser que en esa franja de casi tres horas no haya ninguno, mucha gente que sale de trabajar de la jornada continua a las 17.00 pierde el tren y tiene que quedarse esperando. Antes había uno a las 17.30 y ahora no tenemos frecuencias acordes a los trabajadores”.

No piden un horario flexible de frecuencias para cada trabajador, si no actualizar y reforzar las franjas más importantes del día para conciliar y tener flexibilidad. Cristina sale de su casa a las 8.00 y no llega hasta las 21.00 horas, en el mejor de los casos. Sobre esto dice que “no tengo conciliación por culpa de Renfe, cosa que antes sí tenía. Cuando llego mis hijas están en cama y no tengo opción de estar un momento asolas con ellas o preguntarles qué tal ha ido el día”.

"Nos tiene discriminados y apartados"

Y añade que “no solo somos nosotros hay muchas personas que se han tenido que bajar del tren para irse en coche porque no pueden con estos horarios. El AVE es la bomba, es una noticia fantástica, pero Renfe tiene vocación de servicio público y de esto no tiene nada. Nos tiene discriminados y apartados en detrimento de la movilidad con la capital, se olvida de la movilidad interprovincial ya que son servicios que tienen que coexistir, pero no le importa”.

Santiago - Ourense

Isabel Varela decidió irse a vivir a Santiago hace cinco años y desde entonces cumple diariamente el trayecto hacia Ourense en tren. Desde el pasado diciembre, “llego antes al trabajo, pero no puedo hacer nada. Entro antes porque me obliga Renfe. Ella coge el tren de las 6.25 y llega a Ourense a las 7.05 (“cuando llega puntual”) y antes utiliza el tren que salía a las 7.00 de Santiago y paraba en la capital de As Burgas a las 7.40 horas.

“Renfe vende un transporte más ecológico, más seguro pero lo que hace es echar a mucha gente del tren"

“El problema que tenemos es que suprimieron ese tren por culpa de la pandemia y no lo han vuelto a reponer, entonces nos tenemos que levantar bastante antes, para llegar antes a trabajar y no hacer nada, porque habrá gente que no pueda acceder a su oficina hasta las 8.30 o 9.00 y está esperando. Y ese cambio nos afecta a nuestra conciliación familiar, es algo evidente que nos ha pasado a todos”, dice Isabel. Y añade que “Renfe vende un transporte más ecológico, más seguro pero lo que hace es echar a mucha gente del tren y que tenga que utilizar sus coches particulares o en grupos para ir a trabajar por culpa de la falta de un reajuste de horarios que se adecúe a las franjas laborales”.

Ourense-A Coruña

María Jesús tiene el mismo discurso, sin embargo ella vivió también las dificultades del eje atlántico ferroviario al no horarios adecuados para ir de Ourense a Villagarcía. Ahora hace la ruta Ourense-A Coruña y el problema es el mismo.

“Salgo de Ourense a las 7.55 y llego a las 9.08 si todo va bien, porque lo habitual es que los servicios de Renfe lleguen más tarde de la hora prevista. Pero para poder entrar a esa hora he tenido que hacer cambio de horarios con mis compañeros y menos mal. No tengo una frecuencia que llegue antes de las 9 a A Coruña y eso es lo que reclamamos que el tren que suprimieron de las 7 por la pandemia que lo vuelven a reponer. No pedimos que se perjudique al resto de la sociedad, pero queremos tener unos horarios acordes a la mayoría de personas que utilizamos el tren y que por culpa de la pandemia y el AVE se han visto afectados”.

Más problemas

El problema de frecuencias de los convoyes también afecta al eje atlántico y desde las plataformas Perder O Tren y Tren Media Distancia Galicia pretenden seguir reivindicando un servicio público de calidad para dar respuesta a una demanda que es latente y que también permite vertebrar los territorios de la comunidad gallega, dando posibilidades a las familias para que elijan donde vivir y también donde trabajar.

"Venden la línea alta velocidad Santiago-Ourense, cuando no lo es"

Los horarios matutinos del corredor A Coruña-Ourense no satisfacen a la mayoría de usuarios que lo utilizan pero es que además, la línea Santiago-Ourense es la más cara en relación con el resto de las ciudades gallegas. A este respecto, los usuarios critican que “se nos vende que es alta velocidad desde Santiago a Ourense, pero lo cierto es que no lo es, porque la tarifa tendría que corresponder al nivel 4 y ahora mismo es del nivel 5”.

El precio del servicio ferroviario es otro de los hándicaps, ya que en la mayoría de los casos es necesario hacer frente a un conste de entre 300 y 400 mensuales para poder ir a trabajar. Además, los bonos de Media Distancia de Renfe tienen ahora un mayor periodo de validez y uso (antes 30 y desde la pandemia 60 días), pero solo estará disponible hasta el 30 de junio que es cuando el operador ferroviario pondrá fin a la medida implantada con la llegada del COVID.

Los usuarios temen que la medida se termine y repercuta negativamente en la flexibilidad de los tickets y piden también soluciones a retrasos y al mal funcionamiento de la pagina web del operador, que son “males menores” ante los grandes problemas que tiene.