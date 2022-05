El servicio de buses de Ourense inicia hoy la huelga

Los trabajadores del servicio de autobuses urbanos de Ourense inician finalmente la huelga a partir de la madrugada de hoy, con unos servicios mínimos que el Concello fijó ayer en casi el 53%, pero que no evitarán en alguna línea “que el tiempo de espera en la parada pueda duplicarse, o incluso aún más. Lamentamos mucho meter en este problema a los usuarios, pero después de 30 meses aguardando un acuerdo, la empresa pretendía que desconvocáramos la huelga sin dejar firmada antes al menos alguna de nuestras peticiones”, explicaba ayer Daniel Fernández, presidente del comité de empresa de Urbanos, que gestiona este servicio municipal.

La huelga arranca oficialmente a las 00.00 horas de hoy martes día 3, aunque las líneas de buses entra en servicio a partir de las 6.30 horas de la madrugada. El Concello fijó ayer ese 52,8 por ciento de servicios mínimos, que los trabajadores acatan aunque consideran “excesivo”.

El concejal de Movilidad y Transportes, Armando Ojea, firmó el decreto en el que se fijan estos servicios, de conformidad, afirma, a lo dispuesto por la Ley 7/1985, de 2 de abril, que establece que el transporte colectivo urbano de viajeros constituye un servicio mínimo obligatorio en los municipios de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Ourense.

“Lamento comunicar que este martes está convocada una huelga del autobús urbano. Esperemos que la empresa concesionaria, por un lado, y los trabajadores por el otro, todos del sector privado, lleguen pronto a un acuerdo”, indicaba ayer el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Estaremos pendientes cada día, prestos a mediar y a buscar soluciones, como ya hicimos al solucionar el problema de recogida de basura en diciembre de 2021”.

El comité de empresa de Urbanos no coincide con la apreciación del regidor, pues opina que “desde el Concello se ha hecho poco o nada para apoyar a los trabajadores”, explican. Hay reivindicaciones que son inapelables, afirman, “como el 8% de subida del IPC paralizado desde 2019”; también que se computen para el salario final “ese mínimo de 40 horas semanales” y no dependa solo del tipo de línea que cubren ese día. Aclaran que “nosotros pedimos esa subida del 30% que dijo el alcalde. Como si fuera del 4% finalmente; de lo que se trataba es de negociar, pero la empresa solo nos pidió desconocer la huelga, sin un solo acuerdo firmado antes sobre el papel”, indica Daniel Domínguez. Otros acuerdos pendientes tratarán de regular temas como “que no se cobre lo mismo por trabajar un lunes de febrero por ejemplo, que un domingo de agosto por la tarde”, explican. En general, piden acuerdos para “un convenio digno”. En cuanto a las afectaciones a líneas, se notará en todas, con esperas que pueden duplicarse, o incluso triplicarse en demora, como la de Covadonga.