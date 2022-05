Pedro Araújo: “Ourense produce mucha agua termal, pero dispersa en 104 puntos”

Ourense está declarada desde hace años, como la capital termal de Galicia , “lo cierto es que se empiezan a vislumbrar soluciones para que así sea, pero queda mucho por hacer. Tal vez hay que ir a un modelo y a una oferta muy variada y diversificada pues, aunque la ciudad tiene un gran potencial de producción de agua termal, esta se encuentra dispersa en unas 104 surgencias, que detectamos en su día en un estudio realizado en el municipio”, explica Pedro Araújo, experto en hidrogeología termal y profesor de Geología de la Universidad de Vigo.

Son millones de litros de producción cada día pero, ninguna de esas surgencias o puntos termales, “tendría caudal suficiente para abastecer a un gran balneario de 200 habitaciones por ejemplo. De ahí que haya que ir a otro tipo de modelos, más diversificados, que pueden ser también un atractivo por su variedad” añade.

La concejala de Termalismo de Ourense, Flora Moure, reconocía hace unos días que, tras la entrada en vigor de la nueva ley que regula el aprovechamiento de las aguas termales de uso lúdico, es decir una normativa que afecta de forma directa al modelo de pozas termales que tiene la ciudad a orillas del Miño, obligando a renovar el agua de las mismas cada cuatro horas, se creaba un problema de caudal insuficiente, para poder reabrir de inmediato todas las pozas termales de Outariz y Burgas de Canedo. Un problema que su Concejalía va a solucionar, con la realización de una nueva captación y construcción de un depósito en la zona, ya proyectados.

Pedro Araújo, autor de diversos estudios sobre el termalismo de Ourense, encargados por distintas administraciones públicas y privadas, detectó, en efecto, en su día, 104 puntos termales en el municipio. “En unos se pudo cuantificar el caudal; en otros resulta casi imposible, o es de escaso interés, por lo que, cuando se habla de millones de litros diarios, es sumando el total; lo que si no me gusta es que se utilice el término de que se está “desperdiciando” esa agua termal. Se puede aprovechar mejor o peor, pero no se desperdicia. No es un término adecuado” afirma.

De hecho, aunque ve que en algún aspecto, “se ve la luz” en el termalismo, “hay unos problemas puntuales, que complican la gestión. Hay que disponer de un plan de urbanismo aprobado; contar con terrenos adecuado y con inversores. Además, no es lo mismo tener equis millones de litros de agua termal a alta temperatura naciendo constantemente de un “grifo”, por poner un ejemplo, que 104 “grifos” produciendo esa misma cantidad, en un centenar de puntos” afirma el geólogo.

Por otro lado, “y aún en el supuesto de que cuentes con una manantial como el de As Burgas, y tenga un enorme caudal, es complejo llevar a cabo proyectos si esa surgencia aparece en una zona urbana ya asentada”, pone como ejemplo.

De ahí que, por la experiencia de estos años, como autor también de estudios científicos que se han incorporado a algunos planes termales, “los expertos abordan la posibilidad de construir pequeños o medianos balnearios; producir en otros puntos de surgencias, por ejemplo, producto termales y generar proyectos que aprovechen otro bien derivado como es la geotermia” indica, en relación a ese tipo de energía limpia de la que es gran potencial también la ciudad, y que está inexplotado.

“Las termas de la ciudad a la luz de la luna, tuvieron mucho tirón y hubo imitadores ”

Pedro Araújo afirma que todas las aguas termales del a ciudad tienen una composición semejante. “Puede haber una pequeña variación entre las de A Chavasqueira y Outariz, y la de la zona de As Burgas, pero son muy pequeñas estadísticamente”. Lo que si reconoce que tuvo “mucho tirón, es el modelo de las pozas termales de la ciudad, a cielo abierto y mirando la luna. De hecho hubo imitadores en algunos balnearios, y la ley afectó de forma muy directa a Ourense”. Afirma que “nosotros ya dijimos en su momento que no nos parecía adecuado hacer una normativa aparte. Tendría que estar todo regulado bajo una misma ley, y que dedicara un apartado específico a modelos lúdicos como el de Ourense”.