En un ambiente festivo, al coincidir con la celebración de los Maios y el Día de la Madre, centenares de personas se sumaron en Ourense este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a las dos manifestaciones convocadas por separado por las organizaciones sindicales con mayor representación: UGT y CC OO por un lado, y la CIG de forma individual, con causas comunes como la defensa de los derechos de los trabajadores y la reclamación de una subida de salarios frente a la precarización laboral, en un contexto de elevada inflación y crisis por la guerra de Ucrania y los problemas de suministros, pero también con diferencias, sobre todo por la reforma laboral, que los sindicatos estatales celebran pero la CIG rechaza.

Dos visiones con matices en un escenario compartido: en Ourense hay 15.100 personas que buscan un empleo –el 37% lleva dos años o más así–, 1.900 más en el primer trimestre de este año con respecto a los tres meses anteriores. Unos 2.700 hogares carecen de ingresos en una provincia con la mayor tasa de inactividad de España, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados estada pasada semana.

Anxo Pérez Carballo (CIG): “Cando por fin parecía, de novo, que estabamos saíndo do túnel, aparece a invasión rusa da Ucraína, con consecuencias económicas imprevisibles”

Abrió las movilizaciones la CIG a las 11.30 horas, con una manifestación con salida y regreso a la Plaza Mayor, bajo el lema “Contra a pobreza, políticas públicas e salarios dignos”. Media hora más tarde partió la acción conjunta de los sindicatos CC OO y UGT, con ruta desde el pabellón de Os Remedios hasta la Subdelegación del Gobierno. La CNT y la CUT también se movilizaron.

“Convenios aquí e non en Madrid”; “Coa CIG na rúa, a loita continúa”; y vivas a la clase obrera fueron algunas de las proclamas de la marcha de la CIG. En la protesta participaron trabajadores de la empresa Urbanos de Ourense, que este martes inician una huelga por mejores salarios y convenio –ofrece un 0,5% a la plantilla pese a un beneficio anual del 6%–, así como de la empresa plásticos Revi, donde se han producido despidos.

El secretario comarcal de la CIG, Anxo Pérez Carballo, también trasladó el apoyo de la central a las trabajadoras de ayuda a domicilio o a los pensionistas que cada semana.

Carballo recordó que “levamos 15 anos de golpe en golpe, de crise en crise”, desde la financiera de 2008. Cuando se vislumbraba la recuperación de derechos, estalló la pandemia, una crisis sanitaria que también fue económica y social.

"Estamos condenados á desaparición se non mudan as políticas"

“Cando por fin parecía, de novo, que estabamos saíndo do túnel, aparece a invasión rusa da Ucraína, con consecuencias económicas imprevisibles”.

Ourense, recuerda al CIG, “é a provincia coas pensións máis baixas do Estado e unha da que ten os salarios máis baixos. En vinte anos perdeu corenta mil habitantes. Estamos condenados á desaparición se non mudan as políticas. Queremos mudar o noso futuro!”, afirmó el líder sindical.

“Por unha vez, que a crise a pague a capital e non a clase traballadora!”

Ante el incremento de precios, con el coste de la luz y el combustible complicando el día a día de muchas familias, la CIG reclama más intervención pública de la economía. “Como é posible que o prezo dun paquete de tabaco apareza no BOE, pero non se coñeza o da gasolina?”, expuso.

Sobre UGT y CC OO: “O seu discurso é ‘viva a reforma laboral’, que permite despedimentos colectivos. O noso discurso é distinto, non somos iguais”

Carballo también considera necesario intervenir en el precio de la electricidad y garantizar que el salario mínimo sea al menos de 1.167 euros, con pensiones también equiparadas. “Por unha vez, que a crise a pague a capital e non a clase traballadora!”

El secretario comarcal finalizó respondiendo por qué no hay unidad sindical el 1 de mayo. Citando a UGT y CC OO, Carballo dijo: “O seu discurso é ‘viva a reforma laboral’, que permite despedimentos colectivos. O noso discurso é distinto, non somos iguais”, reivindica el portavoz.

Los nuevos retos para UGT: “Subir os soldos, conter os prezos e máis igualdade”

UGT comenzó la jornada con el tradicional homenaje, junto al PSOE, al fundador de ambas organizaciones, Pablo Iglesias. El secretario general de UGT en Ourense, Cristóbal Medeiros, considera que la reforma laboral “é a lei aprobada máis importante dos últimos anos. Foi acordada con diálogo social e grazas a ela estamos acabando coa temporalidade. As estatísticas e os números avalánnos. Aumentan os contratos indefinidos como nunca antes se vira”, destaca el portavoz de UGT.

Tras esa conquista, el próximo objetivo es “subir os soldos, conter os prezos e máis igualdade”. El sindicato expone que el incremento salarial “é necesario para paliar os efectos da inflación”. Deben subir “conforme ao IPC”, sostiene UGT, que también solicita “cláusulas de revisión en todos os convenios”.

Sobre la reforma laboral que la CIG discute, CC OO y UGT subrayan que “asenta cambios moi importantes no modelo laboral, apostando polo mantemento e a estabilidade no emprego”

En una intervención inicial antes de dar lectura a un manifiesto conjunto entre los dos sindicatos, el líder en Ourense de UGT resumió las nuevas metas: “Teñen que aumentar os salarios, hai que conter os prezos e hai que sentar as bases dunha sociedade máis igualitaria”.

El texto en común de ambas centrales mostró su solidaridad con Ucrania, la condena a la guerra rusa y el apoyo al pueblo saharaui. Los dos sindicatos estatales recuerdan que, durante la pandemia, los ERTE “foron un escudo social para millóns de persoas e propiciaron unha rápida recuperación económica e do emprego”.

Sobre la reforma laboral que la CIG discute, CC OO y UGT subrayan que “asenta cambios moi importantes no modelo laboral, apostando polo mantemento e a estabilidade no emprego”. Según las centrales, “está incidindo dunha forma positiva na mellora da calidade do emprego, cun ritmo antes non coñecido de crecemento do contrato indefinido”.

UGT y CC OO consideran urgente “tomar medidas eficaces para frear a suba dos prezos que empobrece a clase traballadora”. Demandan medidas centradas en los sectores más vulnerables y actuar sobre la causa del incremento de los precios de la energía, redoblando la apuesta por las renovables.

UGT y CC OO: “A desigualdade tamén frea o crecemento económico. Non podemos consentir que se pretenda saír desta crise a custa de desvalorizar os salarios, xerar máis pobreza laboral e maior desigualdade social”

Para garantizar el poder adquisitivo de los hogares, reclaman subidas del salario mínimo interprofesional y de las pensiones, adaptadas al incremento del coste de la vida, “nun momento en que elementos básicos da cesta da compra rexistran fortes aumentos de prezos, empeorando as condicións de vida da poboación”.

Piden una negociación colectiva que frene la pérdida de poder adquisitivo y establezca cláusulas de revisión salarial incluidas en los convenios colectivos, “para evitar que se xere unha polvoreira social e poñer en risco a recuperación económica”.

Ana Barrios (CC OO): "Non imos consentir que, mentres moitas empresas seguen a ter indecentes beneficios, moitos traballadores e traballadoras, pensionistas e xuventude non cheguen a fin de mes. Non imos permitir más desigualdade"

Los dos sindicatos destacan que “a desigualdade tamén frea o crecemento económico. Non podemos consentir que se pretenda saír desta crise a custa de desvalorizar os salarios, xerar máis pobreza laboral e maior desigualdade social”.

La manifestación conjunta se cerró con la intervención de Ana Barrios, secretaria general de CC OO en Ourense. “Non imos volver a pagar os pratos rotos desta nova crise . Non imos consentir que, mentres moitas empresas seguen a ter indecentes beneficios, moitos traballadores e traballadoras, pensionistas e xuventude non cheguen a fin de mes. Non imos permitir más desigualdade”.

También tuvo un guiño para el personal de los autobuses urbanos, ante la inminente huelga. “Loitemos por unha sanidade pública, por un ensino público, por uns servizos públicos de calidade, por unhas pensións dignas, por un futuro para a nosa mocidade. que ten que emigrar”, demandó la líder sindical.