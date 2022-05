Los abogados que atendieron 1.449 consultas de los presos: “Muchos delinquen por problemas mentales”

En el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar hay una pequeña ciudad para unas 300 personas privadas de libertad. El sistema establece como objetivo la reinserción, pero esa meta blindada en la Constitución no siempre se consigue.

Diversos factores operan en cada caso, como la vulnerabilidad económica, el grado de apoyo familiar y social durante la reclusión y después de la salida, así como los problemas de salud mental o las adicciones.

La droga produce círculos viciosos que favorecen la reincidencia, un riesgo de recaída mayor en los tres primeros meses. Desde los noventa, el Colegio de la Abogacía de Ourense cuenta con una comisión que trabaja, de forma desinteresada, por los derechos de las personas en la cárcel. Todas las semanas acuden al centro penitenciario para resolver las inquietudes y necesidades de los internos.

La Comisión de Asesoramiento Jurídico Penitenciario (Caxpou) atendió 1.449 consultas de personas recluidas en Pereiro en 2021, más que las 1.362 de 2020 y las 1.368 de 2019. Este equipo fue capaz de dar trámite al 81,59% de las 1.776 solicitudes planteadas por los presos.

“Tienen dificultades para comunicarse con sus letrados y es necesaria una especial sensibilidad de los profesionales de la abogacía con las personas privadas de libertad, con comprensión de su situación y de la necesidad lógica de estar informados”

“Orientan y ayudan en situaciones penitenciarias, como clasificación en grados, permisos, libertad condicional, procedimientos sancionadores o trabajo penitenciario, y también en cuestiones judiciales y relativas al cumplimiento de la condena. Realizan un trabajo muy importante con la finalidad de lograr también la reinserción de los internos, defendiendo los derechos de las personas privadas de libertad”, valora el director del centro penitenciario, Francisco González.

La comisión llevó a cabo el año pasado un total de 639 trabajos, que incluyen escritos, recursos, quejas u otro tipo de actuaciones. Entre los trámites más habituales se encuentran los que tienen que ver con permisos de salida –93 en 2021–, la suspensión de plazos procesales y solicitud de un abogado de oficio –92–, la averiguación de quién es el abogado que lleva su causa o cuáles son los datos del profesional –95–, la clasificación de grado –82–, el contacto o gestiones con el letrado del recluso –55–, las solicitudes de justicia gratuita –26–, los escritos o gestiones con otras administraciones –34–, el contacto o gestiones con el personal del centro penitenciario –23–, así como las gestiones con el juzgado o tribunal sentenciador (22).

“Es necesario insistir en las dificultades que tienen para comunicarse con sus letrados, así como en la necesidad de una especial sensibilidad por parte de los profesionales de la abogacía con las personas privadas de libertad, con comprensión de su situación y de la necesidad lógica de estar informados”, señala la Caxpou en la memoria de actividad de 2021.

La decana de la abogacía de Ourense, Pilar López-Guerrero, que también es una de las integrantes de la comisión, reitera el mensaje. “Hay bastante dejadez, a veces, a la hora de ir a ver a los presos. Como tienen más limitadas sus comunicaciones las echan más en falta. Las personas que están en prisión no pueden ir al despacho, sino que tienes que ir tú”, subraya.

Llama a la participación en esta iniciativa de asesoramiento jurídico gratuito. Cada viernes dos profesionales se turnan para acudir al centro penitenciario, de 10 a 13.30. “Necesitamos más abogados y abogadas que se impliquen en este proyecto apasionante”.

Las gestiones que puede necesitar un recluso tienen que ver con su vida penitenciaria –fundamentalmente, sobre permisos o grados, con recursos a Vigilancia Penitenciaria cuya resolución acumula cierto retraso–, aunque no solo, puesto que en el exterior sigue parte de su vida.

“La sanidad penitenciaria está muy mermada por la falta de medios”

Privados de libertad pueden necesitar resolver asuntos como un divorcio, una reclamación de cantidad, un desahucio, abrir o dar de baja una cuenta –“hay que reprochar a las entidades que no tengan la deferencia de remitir los extractos a los internos”, critica el abogado José Manuel Losada–, cancelar un contrato telefónico, notificar a Tráfico la retirada de un vehículo, afrontar un embargo o solicitar una pensión no contributiva.

“La sociedad está menos receptiva y más alejada que antes de la pandemia sobre cuál es la situación de los presos. Y es una realidad que forma parte de la sociedad”

Sobre este último asunto, la comisión ha constatado problemas en la pandemia, por la paralización de las revisiones por parte de la consellería, lo que dio lugar a resoluciones denegatorias “sin haberlos visto”.

Los reclusos también se ven afectados por las listas de espera para acudir a consultas, y por los escasos medios para sus traslados. “La sanidad penitenciaria está muy mermada por la falta de medios”, indica Marta Soto, coordinadora de la Caxpou.

“La sociedad está menos receptiva y más alejada que antes de la pandemia sobre cuál es la situación de los presos. Y es una realidad que forma parte de la sociedad”, recuerda. “Hay casos de éxito de reinserción, pero un gran porcentaje de los reclusos podría lograrlo si hubiese medios. Nos conviene a todos. Al final, una persona que reincide cuesta dinero en abogados, en el juzgado y en prisión. Invertir en tratamientos que le sirvan para no reincidir es beneficioso para él y el resto”, señala.

“Falla el sistema y hay personas que, cuando salen de prisión, no tienen un hogar o un núcleo estable. Fuera hace falta también un poco más de atención”

“Hay muchas personas que cometen delitos porque tienen problemas de salud mental, incluyendo también la adicción a las drogas, que cuando se mantiene desde hace muchos años va ligada a problemas psiquiátricos, además de incrementar el riesgo de reincidencia”, expone Soto.

“Hay reclusos que presentan deficiencias, y la enfermedad mental ha aumentado con la pandemia”, completa Losada. Muchos se ven condicionados por la adicción –hasta el punto de que la familia deja de apoyar, desbordada–, la falta de recursos y la vulnerabilidad económica, aporta López-Guerrero.

La droga es una mala aliada cuando se pretende dejar atrás una vida criminal. Hay delincuentes habituales que viven en una espiral: consumo, delincuencia, prisión, desintoxicación, recaída y vuelta a empezar.

“Falla el sistema y hay personas que, cuando salen de prisión, no tienen un hogar o un núcleo estable. Fuera hace falta también un poco más de atención”, afirma Gabriela Prol.

“Hay una pérdida de realidad tras años preso” José Manuel Losada es uno de los abogados que forman parte de la Caxpou. “Muchos reclusos, o no tienen a nadie fuera que les sirva de apoyo, o no pueden mantener un contacto habitual. Eso se une a la pérdida de realidad social que se produce pasados unos años preso. Es una especie de ‘prisionalización’. Tras pasar un tiempo en un lugar pequeño y cerrado se acaban perdiendo formas y modos de comportamiento”, subraya. “En algunos casos somos su único contacto con el exterior. Muchos llevan tanto tiempo en prisión que ya los conoces, y ellos a ti, y a veces sabes que no acuden a pedirte ayuda con algún trámite, sino solo a hablar, a ver una cara diferente, a salir un poco de su rutina”, completa la letrada Gabriela Prol.

“Los tratamientos en prisión, de todo tipo, son insuficientes, faltan plazas”, advierte la decana. “Y a veces no cumplen la expectativa del preso. Se establece una condición para un permiso, como por ejemplo someterse a un programa contra la violencia de género, pero desde que el recluso lo solicita hasta que empieza ya no lo puede hacer. Un auto del juez le niega la progresión por no haberse sometido a un tratamiento, cuando en realidad no ha tenido acceso a él. El sistema penitenciario debe facilitar poder cumplir esa pena accesoria”, indica la letrada.

López-Guerrero ve imprescindible reformar la ley para que no sea necesario que el recluso, una vez de vuelta a la libertad, deba esperar un mes para poder solicitar el subsidio de desempleo al que tiene derecho cuando la condena supera los seis meses.

“En ese mes de espera, sin dinero, sin trabajo, e incluso sin casa y sin familia, porque algunos han perdido ese vínculo, muchos delinquen”. La política penitenciaria, finaliza, debería regirse por una frase de Dostoyevski, que cita: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”.