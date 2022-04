El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, visitó este viernes el campus de Ourense en la recta final de la campaña electoral. Aunque su candidatura es la única, recordó que no hay nada decidido, ya que debe obtener más votos a favor que en contra para poder confirmar su reelección y, en el plano local, el relevo en el vicerrectorado del campus, actualmente dirigido por Esther de Blas, y que será ocupado por Elena Rivo.

El candidato mantuvo reuniones en las escuelas de Informática y Aeronáutica y en la Facultad de Ciencias. Entre las diferentes cuestiones que se abordaron, Reigosa apostó por la necesidad de afrontar una remodelación global de espacios para dar cabida a las nuevas titulaciones e infraestructuras previstas. Una oportunidad, dijo, para agrupar la docencia de Aeroespacial, liberar espacios y optimizar el uso de zonas comunes.

En la Escola Superior de Enxeñaría Informática se prevé la implantación del grado y máster de Inteligencia Artificial y esto también plantea un esfuerzo en captación de profesorado. Pero no solo en este centro, señaló el rector, esta captación es necesaria en todos los ámbitos y titulaciones por el relevo generacional. No obstante, en Informática será mayor debido a la incorporación de nuevos estudios.

Una vez implantados, el centro necesitará espacio y Reigosa avanzó en este punto que la UVigo baraja dos opciones en este sentido. “Unha depende do PXOM, pois hai unha parcela que poderíamos empregar que está ao lado xusto do campus sur. E outra é diante da residencia universitaria. Aí estamos en negociacións co Concello de Ourense, que xa nos amosou o seu interese en cedernos unha parcela”. Las dos opciones están abiertas, avanzó.

En el caso de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, el estuduio de necesidades del nuevo edificio ya está hecho y se están ultimando con el Colegio de Arquitectos detalles para el concurso de ideas para su diseño. La propuesta, indicó el rector, es que esta nueva infraestructura “teña unha pequena ampliación para que Relacións Internacionais teña un espazo propio”. Explicó que este edificio es una “prioridad absoluta” para la UVigo.

Una vez en marcha, quedarían espacios libres en los edificios de Ferro y Politécnico, lo que permitirá acometer esa remodelación global de espacios tan necesaria en un campus como el de Ourense, que se ha quedado pequeño.

Respecto a la Facultad de Ciencias, Manuel Reigosa expresó su compromiso por defender las titulaciones y, especialmente, el grado en Ingeniería Agraria, debido a las dificultades que presenta en cuanto a alumnado.