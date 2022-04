Sale absuelta de un delito de daños y de cualquier responsabilidad por la muerte de dos gatos en el piso de Ourense en el que residió como inquilina desde 2013. Las acusaciones están “totalmente desprovistas de prueba”, dice la jueza, que reprocha su conducta desde el punto de vista ético.

En 2021 fue desahuciada tras el impago de la renta. La vivienda estaba “en un estado deplorable”, con basura esparcida por las diferentes estancias, comederos de animales vacíos, un sofá destrozado y dos gatos muertos.

“Produce verdadero estupor pensar que una persona con una mínima cordura mental pueda dejar, sin el más mínimo miramiento, encerrado a un animal, sabiendo que eso necesariamente le iba a producir la muerte al faltar el sustento”

En el juicio, la encausada, A., de 38 años, afirmó que los animales no eran suyos. “No han podido acreditarse las circunstancias” en las que murieron, como por ejemplo abandonados sin agua ni alimento, porque no se hizo autopsia y los policías locales ni se acercaron.

“Desde un punto de vista moral y ético es verdaderamente preocupante la conducta de la acusada, y totalmente reprobable”, censura la jueza. Es “inconcebible que haya dejado esos animales muertos al abandonar la vivienda, aún por encima de no haber pagado la renta”.

Y añade: “Produce verdadero estupor pensar que una persona con una mínima cordura mental pueda dejar, sin el más mínimo miramiento, encerrado a un animal, sabiendo que eso necesariamente le iba a producir la muerte al faltar el sustento”.

Tampoco ha podido probarse que hubiera dañado el frigorífico, la placa de la vitrocerámica, el horno, el microondas, la lavadora, un sofá, un colchón, un mueble del salón, dos armarios empotrados, el parqué, el mueble del baño, el inodoro, los grifos de la cocina y el baño, y la mampara de la ducha. Lo negó en el juicio.

A la juez no le resulta creíble que ella no fuera y le produce “repugnancia absoluta” que alguien, además de no pagar y tener que ser desahuciada, deje una vivienda en mal estado.

Pero “existe un absoluto vacío probatorio” para concluir que ella provocó los desperfectos, ante la falta de fotos o informe pericial sobre la mayoría de objetos. Más allá de suciedad y desorden, solo se pueden ver daños en un sofá que la acusada dijo que era suyo.