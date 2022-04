En menos de una semana, el regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, firmó dos decretos de reestructuración de áreas administrativa con las que dotar de “eficacia” el Concello de Ourense. Muy claro no lo debía tener cuando anunció la primera y difuminaba las competencias con sus socios de gobierno y mandó redactar un segundo decreto con mínimos cambios, ante el estupor del PP. Ayer, en un comunicado, el Concello de Ourense dividía las delegaciones de competencias entre los ediles actuales, dejando fuera a José Cudeiro, como hasta el momento. Si el primer decreto quitaba áreas del PP para presumiblemente asumirlas DO, el segundo no toca ningún área del PP y solamente modifica mínimamente las que tenía DO. Así pues, el regidor ourensano seguirá siendo el responsable en Artes y Festejos, pero también lo será en Contratación, Obras Públicas y Recursos Humanos, que hasta ahora eran de Armando Ojea. Este último tendrá dos ‘carteras’ como es la Movilidad y la de Transportes que dependían directamente del regidor ourensano y con las que pretende llevar a cabo su Ourense Vertical y la renovación del transporte urbano. Ahora será su mano derecha el que gestione esas áreas tan importantes para el regidor. Otro de los cambios mínimos es que el edil de DO, Antonio Fernández, seguirá con el área de Comercio e impulso educativo, pero además tendrá las de Administración General.

Jácome recula ante su primer decreto y la oposición lo tacha de “improvisación absoluta, no sabemos cuántos decretos lleva ya. Tanto cambio para no hacer nada”. Desde Ciudadanos, dicen que “da igual que las concellerías las tenga los demás ediles de DO, porque hacen lo que les diga el alcalde, que tiene montado un chiringuito que solo maneja él”. A este respecto, el PSOE señala que “reculó con la retirada de competencias del PP porque le tiraron de las orejas, ahora delega en sus áreas en las que la gestión es nula. Es nulo el CIA, la movilidad desierta, el transporte sigue en precario y sin pliegos y el área de servicios generales con más colas y un Concello vacío. Es incapaz de gestionar debidamente los espacios y los recursos de los servicios esenciales y también del Concello”. Una senda peatonal desde la estación hasta el CHUO Xunta y Concello se sentarón ayer a hablar de una inversión de 4,5 millones que está planteando el gobierno gallego al gobierno municipal para construir una senda peatonal y cicilista que una la nueva estación intermodal de Ourense con el Complejo Hospitalario de Ourense y continúe por el Paco Paz y vaya hasta Seixalbo. Esa es la idea de ambas administraciones para optar a los Fondos Next Generation con una infraestructura que tendría 5,2 kilómetros de recorrido. Además el regidor ourensano insistió en su idea de soterrar la Plaza Concepción Arenal y así se lo trasladó al gobierno autonómico para conseguir una colaboración económica y llevar su proyecto a cabo.