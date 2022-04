Jácome prevé aprobar el plan de urbanismo provisionalmente sin hacer exposición pública

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, no descarta poder llevar a aprobación –al menos de una forma provisional– el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) en este mandato, aunque sin exposición al público, como aconsejan distintos colectivos profesionales y los grupos de la oposición “porque los técnicos municipales juran y perjuran que no es necesario exponerlo al público, dado que no hubo modificaciones puntuales”, razona el regidor.

Incluso dio nombres, y aseguró que “así me lo dijo Oliver (un técnico municipal): que él pondría las manos en el fuego a que no es necesario exponerlo”, añadió el alcalde, apoyando que no es necesaria esa nueva exposición pública. Si el técnico se equivoca, la responsabilidad no sería del técnico, “sino mía”, pero “¿no dicen que tengo que hacer caso a los técnicos municipales?”; pues ahora que lo hago “¿también me critican?” , señaló inquiriendo a los medios de comunicación.

El alcalde redundó no obstante en que el PXOM heredado del PSOE “es una chapuza que tuvo “miles de alegaciones” ( las tuvo porque se expuso al público en su día), pero ahora, como “no hay modificaciones puntuales”, agrega, hay que volver llevarlo a exposición.

Sin embargo, tras indicar, a preguntas de los periodistas, que los técnicos avalan que no hubo modificaciones puntuales en el PXOM sobre el que dejó el PSOE que obliguen a tener que exponerlo públicamente de nuevo, Jácome reconoció que, en estos momentos, “el equipo redactor está pendiente de unos estudios de A Coruña”, dijo, sobre la propuesta “que hemos encargado, como paso previo a esa aprobación provisional del plan”.

De hecho él solo aprobará el PXOM, sostiene, si se aceptan sus propuestas, que incluyen cambios sobre el plan existente, como “no permitir las 20 alturas de las Torres Miño (las de Copasa) al lado del río; dotar más zonas verdes para la ciudad, como un parque de 30 hectáreas en Untes, “que será envidiable”; incluir un parque acuático termal en Campo da Feria, dijo, y, además, reclama “que se incluya en ese PXOM sin modificaciones puntuales”, así como la posibilidad de agrupar en un solo edificio la edificabilidad de la Finca Mariñamansa, lo que sería el rascacielos de 80 plantas que defendió en su día Jácome en la zona, pero que ahora no exige ya, sino que, reconoce, que se incluya “solo si es posible”.

A la pregunta de cómo iba la compra de autobuses para renovar la flota del servicio urbano de Ourense respondió que, “para vuestra desgracia” –indicó dirigiéndose a los medios de comunicación– “va de maravilla. Ayer se hizo la ordenación decreciente, hoy presentarán un aval y ya se firma la semana que viene. Va viento en popa y se van a comprar esos autobuses “, indicó

En cuanto al conflicto laboral entre trabajadores de la concesionaria de transportes y la patronal, explicó, que “los trabajadores quieren un incremento del 30%, que a la empresa le parece desorbitado, y podría hacer que fuera más caro el billete para los usuarios. Tienen que llegar a un acuerdo” señaló , y cree que si llega a haber huelga “sería breve, porque hay voluntad de negociar por ambas partes”.

El alcalde aprovechó las preguntas sobre temas de actualidad para culpabilizar de unas “herencias” al PSOE y de otras al PP, sus actuales socios de Gobierno. “Solo heredamos chapuzas”, dijo. “Nosotros sí sabemos gastar el dinero; estas personas no sabían gastar el dinero ni hacer obras, porque había unas complejidades que ellos no sabían resolver”, argumentó.

“Solo heredamos chapuzas"

En cuanto a los distintos decretos que ha ido publicando y paralizando estos días, sobre cambios de distribución de áreas y competencias, cuya aplicación finalmente decidió congelar, señaló que no lo había hecho por las protestas de sus socios de gobierno del PP. “No nos amenazaron con nada”, dijo, pero sí reconoció que había “discordancias” en algunos temas y, por tal motivo, decidió pararlo ahora, aunque cree que si no es en este momento habrá que acometerlos “en el próximo mandato,” precisó, porque cree que son necesarios para mejorar el funcionamiento de esta administración local.

"Hay hosteleros interesados en gestionar la plaza de A Ponte"

El alcalde también adelantó ayer que se anulará el actual concurso de la Plaza de Abastos de A Ponte, al no poder presentar la única aspirante, los avales de solvencia y experiencia en el sector hostelero que exigen los pliegos “y lo exige la ley, por eso hay que cumplirlos aunque no los comparta”, pero anulará esta semana el concurso actual para convocar otro en mayo, “pues ya hay profesionales de hostelería interesados en explotar la plaza, pero finalmente no irán en “UTE” con la licitadora que se presentó en abril de 2022” , afirma.