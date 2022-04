El operador de Correos desmiente las acusaciones sindicales y garantiza la calidad del servicio, ante las denuncias presentadas por Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores por presunto desmantelamiento del servicio y precariedad laboral. Desde el operador señalan que “no existe ningún plan de privatización de Correos y seguirá siendo pública 100%, por lo que no hay previsiones en ese sentido”. Además comentan que “Correos no está cerrando ninguna oficina ni centro de distribución. La adecuación de la estructura de la distribución para es para ser más eficientes, sin merma de calidad. Esto es una obligación como operador públic y no produce ningún desmantelamiento ni debilitamiento del servicio de Correos en España”.