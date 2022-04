Convivencia internacional en el campus

El campus de Ourense ofrece esta semana un escaparate de la diversidad lingüística y cultural. A la International Week que organiza la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y que reúne desde el lunes a estudiantes y docentes de 11 países, se unió este miércoles una jornada de convivencia con una treintena de docentes y alumnos de Secundaria y Bachillerato procedentes de Letonia, Turquía y Portugal que participan en el programa Erasmus+ My e-story que organiza el Colexio Miraflores, de Pereiro de Aguiar. A la jornada en las instalaciones universitarias organizada por la Facultad de Educación y Trabajo Social se sumaron también tres profesores del Instituto Politécnico de Leiria, en Portugal, que realizan una estancia Erasmus en el centro.

En plena dinámica internacional, el protagonismo fue ayer para el grupo de 30 escolares de 4º de ESO y Bachillerato y profesores de diferentes centros educativos de Turquía, Portugal y Letonia que participan en el proyecto My e-story, una estancia formativa y cultural dirigia a mejorar las prácticas docentes y potenciar el aprendizaje del alumando que arrancó el pasado domingo y que concluirá este sábado. Se trata de una iniciativa del Colegio Miraflores en el marco del programa Erasmus+ que tiene como objetivo promover el intercambio de conocimientos y desarrollo de competencias en el área de la narrativa digital, una técnica educativa basada en contar historias utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este recurso pedagógico, denominado ‘storytelling’ digital, fomenta la creatividad y colaboración del alumnado.

El grupo fue recibido en el campus por el rector de la UVigo, Manuel Reigosa; el decano de Educación y Trabajo Social, Xosé Manuel Cid, y la vicedena Isabel Mociño que coordinó las actividades de convivencia, entre ellas una yincana para conocer el campus a través de juegos colaborativos y tradicionales. El programa incluyó una visita a la Escola de Gaitas de Ourense, donde pudieron conocer la colección de instrumentos y escucharon alguna pieza.

La directora del Miraflores, María Díez, agradeció la jornada preparada por el campus para el grupo, y Xosé Manuel Cid habló sobre la importancia de “construír unha Europa respectuosa coa diversidade lingüística e cultural”, y señaló a los profesores y jóvenes como los pilares. Defendió la diversidad lingüística y cultural y manifestó que sobre ella, “debemos construír un futuro de xustiza, paz e cooperación, no que o dialogo, os acordos, a cooperación teñan mais protagonismo que as liortas, as armas e a destrución de vidas humanas e de recursos naturais”.