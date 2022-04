Tecnología y Tik Tok protagonizan una nueva sesión de la ICCWeek

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación protagonizaron una nueva jornada de la ICC Week, en la que participaron Yasmina Laraudogoitia, responsable de Relaciones Institucionales de TikTok para España, y Marta del Amo, periodista científica y tecnológica, y como público alumnado de los colegios Maristas y Franciscanas, a los que Del Amo definió como “la generación tecnológica”.

En su intervención, esta experta señaló que “no todo lo que nos venden es innovación”, y puso ejemplos de inventos que cambiaron la manera de hacer las cosas como la fregona, frente a otros que han fracasado, como “el segway, que iba a ser el medio de transporte del futuro, pero la sociedad no estaba preparada para eso y no fue adelante”. Marta del Amo también habló de los bitcoins, de lo que son y de sus peligros, y del metaverso. “Intentan vendernos cosas que no queremos, que ya existían y que no nos aportan nada, es lo que pasa ahora con el metavarso”.

Por su parte, Yasmina Laraudogoitia, destacó el empoderamiento de los usuarios de TikTok y de como la interacción de esta red llegó a recuperar clásicos de la literatura a través de vídeos de gente leyendo y compartiendo libros. También hizo alusión al carácter intergeneracional de la red y los cuatro pilares que la conforman: “diversión, co-creación, descubrimiento y aprendizaje”, y resaltó su función cultural poniendo como ejemplo de creadores de contenido gallegos ‘DígochoEu’, de Esther Estévez o las Tanxugueiras.

Además, la ICC Week inauguró en el Marcos Valcárcel la exposición “O Alpinche, exemplo da creatividade aplicado á competición”.