La plaza de abastos de A Ponte afectada por la carcoma tras 7 años cerrada y sin adjudicar

La plaza de abastos de A Ponte, que iba a ser la locomotora económica y comercial del barrio, a través de un proyecto mixto de mercado y restaurantes, se deteriora, sin que aparezca el “maquinista” adecuado para conducir este proyecto, y hacerse con la explotación de las instalaciones municipales.

Tras unas costosas obras de remodelación, en las que se invirtieron dos millones de euros, la plaza pontina suma ya 7 años cerrada, sin que las distintas corporaciones, hayan conseguido adjudicar la explotación a una empresa privada, que se comprometa a gestionar ese modelo, lo que ha acarreado ya problemas de humedad, tras tantos años cerrada y sin uso, y los xilófagos, una especie de carcoma que destruye la madera, afecta ya a la estructura del techo según los informes técnicos.

A este nuevo intento del Concello –y el primero de la actual corporación– , por sacar a concurso la explotación de este mercado, para que una firma privada gestiones las instalaciones, dotando como indican las bases, 9 puestos de venta, solo se ha presentado una propuesta que, a tenor del informe del interventor, debe subsanar importantes deficiencias para poder hacerse con la explotación.

De hecho la firmante de la oferta de licitación presentada, es una profesional de la fotografía, sin experiencia previa en gestión de hostelería o mercados, y que, según el informe de intervención no presenta el aval económico para poder acometer este complejo proyecto.

Si se consigue una firma adjudicataria para explotar la plaza de abastos pontina, tendrá que abonar además de los 100.000 euros necesarios para equipar y poner en marcha los 9 puestos previstos, desde frutería, panadería, restauración entre otros, así como zona de degustación, y tendrá que asumir los trabajos de eliminación de humedades para acabar con los xilófagos que devoran la madera.Un proceso a menudo complejo y costoso.

“El futuro adjudicatario, tendrá que contratar además una empresa, para que elimine esos agentes xilófagos” explicó ayer el PSOE, durante un acto celebrado delante de las plaza pontina, al que asistieron varios ediles del grupo municipal, entre ellos su portavoz, Rafael Rodríguez Villarino y la viceportavoz Natalia González, para mostrar sus sospechas, ante el perfil de la única empresa que se ha presentado al concurso.

“Hay serias dudas, no solo por la solvencia económica de la licitadora, o por su falta de experiencia en el sector, sino porque afloran posibles intereses comerciales y personales de Jácome” indica.

También alertan de la posibilidad de que aparezca un aval técnico para esa licitadora, “que solo podría aparecer para la gestión de la cafetería-restaurante” , cuando en el pliego se recoge que “hay que abrir todos los puestos de la plaza, y no solo la parte de la cafetería, ya que se incumpliría”.

Para Natalia González, en el caso de que no se enmienden los errores, “el concurso volverá a quedar desierto, y el alcalde no podrá cumplir su ansiada promesa”. La edil socialista también destacó que “vamos a estar encima, para que no pasen cosas extrañas”, e hizo hincapié en que la plaza de abastos de A Ponte, “tiene que tener una gestión integral, un proyecto estratégico y ser un factor de dinamización comercial para la próxima década, y no un chiringuito para los amigos de nadie” advierte la concejala.

El alcalde había anunciado al llegar al Gobierno local , “que iba a adjudicar esta plaza en tres meses, y ya lleva tres años gobernando”, explicó Rafael Villarino. Teme que ahora pueda pasar lo mismo que cuando “perdió esos 3,5 millones de euros de ayudas del Estado., y que no haya luego ningún responsable de este modo de actuar”.

Villarino asegura que “todos sabemos que el alcalde está negociando fuera del foco” , para conseguir, supuestamente algún aval y poder licitar la concesión antes de las elecciones.

Asegura que, “no estamos en contra de la apertura de la plaza” pero afirma que solo van a apoyar, como grupo mayoritario, solo aquellas iniciativas “que permitan reabrir la plaza de forma legal y coherente”

“No vamos a dejar que Jácome explote de forma irregular”

Ante el interés del regidor por sacar adelante la adjudicación de la gestión de la plaza de abastos de A Ponte, y las lagunas detectadas por los técnicos en el única oferta presentada El PSdeG afirma que “vamos a investigar hasta el final los posibles interesases personales, económicos y electoralistas” el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, con la licitación de la plaza de abastecimiento número 2 de A Ponte te”. Argumentan que el “deseo” de Jácome de abrir la plaza del mercado “no puede hipotecar un proyecto estratégico para la ciudad” y advierten de que “no permitiremos que nadie haga negocio con la licitación, ni que se explote de forma irregular una infraestructura que debe ser clave para el desarrollo del barrio y de la ciudad”. El PSOE tuvo acceso al expediente de licitación para la gestión de la Plaza de Abastos de la Ponte, donde comprobaron que se había comunicado al licitador un plazo de modificaciones para fijar la solicitud y poder elegir la gestión de la plaza. Esta notificación se realizó el 12 de abril y finalizó el día 22 de este mes, pero según explica el grupo municipal del PSdeG-PSOE de Ourense “no se han subsanado muchos problemas”.