Prácticas para repeler a un agresor: “Las mujeres tenemos las de perder a veces y es bueno saber defenderse”

Un puñetazo dirigido a la base de la nariz o a la nuez, un pisotón con fuerza en el tobillo, un codazo directo a la cara o una patada en los genitales. En una situación de riesgo, cuando un agresor se abalanza, la autodefensa puede servir para evitar una experiencia horrible.

Veintisiete mujeres participaron este sábado, en A Valenzá (Barbadás), en un taller de autoprotección dirigido a mujeres del municipio.

"Hay que estar preparadas para todo"

“Me animé a participar porque no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esto y, si me pasara algo, creo que estaría vendida. Vengo por una cuestión de precaución, para aprender, para sentirme más segura. No es que viva con miedo pero es cierto que cuando vas sola de noche por la calle vas mirando y si, por ejemplo, alguien viene de frente, opto por cambiar de acera. ¿Se puede llamar temor? Igual sí, porque voy un poco a la expectativa”, expone Bárbara Lage, de 35 años, una de las participantes.

“Creo que es muy importante que todo el mundo tenga unas nociones mínimas para que si te ocurre algo en la calle o estés sola puedas por lo menos salir. En mi opinión, incluso debería impartirse esta clase de talleres en las escuelas, para saber cómo salir de una situación peligrosa para pedir ayuda, cómo desenvolverse y poder huir sin que te hagan nada”, añade.

Se trata de una iniciativa organizada por la Concellería de Igualdade. “Siempre está bien saber un poco sobre defensa personal, porque nunca sabes qué puede pasarte. Hay que estar preparadas para todo”, indica Elena Álvarez, que es la jefa de servicio de la Casa da Mocidade, donde este sábado tuvo lugar el taller, con dinámica grupal.

“Lo primero es intentar no ponerse nerviosas ni pretender zafarse moviéndose mucho. Hay que saber responder rápidamente y sin agobiarse. Es importante tener la cabeza fría y tranquila” Emilio Losada - Instructor

Se impartieron técnicas básicas de autoprotección y también se trabajaron facetas como la confianza, el autocontrol y la seguridad, como complementos relevantes para la defensa de la propia integridad.

Emilio Losada, del Gimnasio Estudio de A Valenzá, fue el instructor. “En este taller trabajamos con la aplicación de técnicas de defensa personal con origen en el Aiki Jujutsu, un arte marcial japonés que los franceses aplicaron al estilo occidental. Está indicado para la defensa personal y lo utilizamos en este taller para la autoprotección femenina, para que las participantes aprendan a escaparse de unos agarres o de un ataque en el cuello, por ejemplo, o sepan cómo soltarse de las manos si las sujetan, o cómo responder de un ataque si les agarran el pelo”.

Es la segunda actividad práctica que se realiza en Barbadás de este tipo, tras una que tuvo lugar el año pasado, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Durante dos horas, Losada fue indicando a las asistentes cómo repeler las diferentes situaciones de riesgo en el caso de ser abordadas. “Lo primero es intentar no ponerse nerviosas ni pretender zafarse moviéndose mucho. Hay que saber responder rápidamente y sin agobiarse. Es importante tener la cabeza fría y tranquila”, introduce, en conversación previa con este diario.

"Ojalá que nunca, pero si te ocurre algo es importante saber cómo defenderte para lograr escapar"

¿Cómo actuar si un agresor acomete por la espalda y agarra el cuello? “Girando y golpeando por ejemplo la zona de los testículos, o atacar los ojos, la garganta o la base de la nariz, o dar pisotones o patadas con la punta de los zapatos”, señala el especialista.

Nerea Gil, de 30 años, es otra de las mujeres que este sábado participaron en el taller de autoprotección. “Vengo de cero, para aprender lo básico. Es útil conocer este tipo de herramientas, porque nunca sabes cuándo te podrán hacer falta. Ojalá que nunca, pero si te ocurre algo es importante saber cómo defenderte para lograr escapar”, valora.

“Es fundamental la educación para hombres y mujeres, esa es la base y sería ideal”

“El peligro siempre ha existido, no creo que pasen más casos que los que había antes, quizás ahora se habla más del tema. Pero, muchas veces, las mujeres tenemos las de perder, por eso no está mal tener herramientas para responder”, añade.

La defensa personal otorga un arma a la víctima en caso de necesidad, pero la prevención de la violencia es irrenunciable. Nerea comparte la visión. “Es fundamental la educación para hombres y mujeres, esa es la base y sería ideal”.

Pero completa: “Como uno no puede intervenir en lo que otro puede llegar a hacer, debemos pensar en las herramientas con las que defendernos”.