Adultos inmaduros

La gente que tiene en su entorno a personas adultas, pero inmaduras, sufre unas consecuencias lamentables. La inmadurez implica una alta dificultad de gestión de las emociones; produce irritabilidad, gritos, humillaciones, vehemencia, insultos o cambios emocionales bruscos, y genera un sufrimiento en las personas cercanas, con nefastas consecuencias. La inmadurez produce un escaso compromiso en las metas, una ausencia de perseverancia y una superficialidad, y redunda en personas problemáticas. La gente con la que compartan proyectos, tanto si son familiares o de negocios o trabajo, sufrirán las consecuencias.

Suelen crear problemas y piensan que la responsabilidad y la culpa es de los demás. Probablemente esas personas han tenido carencias en su infancia, y van arrastrándolas a lo largo de los años. Están presentes también otros conflictos emocionales, como un intenso miedo y un descontrol emocional, así como una sensación de abandono o de no sentirse valorados ni queridos. Son expertos manipuladores que tratan de imponerse sobre los demás a su antojo. Su “yo” enfermo es incapaz de relacionarse de manera saludable y constructiva.

Al tratar de razonar con personas inmaduras, es probable que se sientan atacadas y respondan defendiéndose. Puede ser probable su frustración, al sentir que no se aceptan sus propuestas, irritándose con los demás y tratando de imponer su ley. Sienten las discrepancias de otras personas como un rechazo, y atacan. Su universo personal y mental parece muy restringido y lo que no coincida con lo suyo, al no comprenderlo, y por su inseguridad, lo temen y lo rechazan. Es como si no tuvieran preparada su mente para la objetividad, ni para comprender la amplitud y diversidad.

Poseen una gran rigidez, y con su falta de flexibilidad permanecen viviendo con grandes limitaciones. Lo diferente o nuevo puede ser demasiado desestabilizador para poder interpretarlo. Por todo ello se generan múltiples dificultades en la interacción con una persona más madura. Existe una enorme distancia. Los rasgos que caracterizan a una persona madura, sin ser perfecta, son la gestión y el manejo de sus emociones, así como la reflexión, el análisis, una mayor objetividad, confianza y seguridad, la autoestima, la estabilidad, la perseverancia y la determinación en el logro de metas.

En las relaciones con los demás, está atenta a escuchar, comprende la diversidad, razonando y compartiendo para crear opciones y generar acuerdos. Con una persona inmadura ocurre lo mismo que con las personas de menor inteligencia, que no se dan cuenta. Su táctica consiste en culpar a la gente de su entorno, con dificultades para entender que el problema es suyo. Para crecer precisan de algunas condiciones básicas, como tener la intención y el compromiso de mejorar. La terapia se sitúa como un requisito previo para corregir su volubilidad, su ausencia de perseverancia y la falta de compromiso con su intención de cambio. Y entre las propuestas para gente madura, mejor que vayan tomando distancia y salgan del bucle, caminando hacia unos horizontes más satisfactorios.

Dedicar tiempo a un imposible como “alguien que no quiere cambiar” también les puede frustrar mucho. El coste psicológico de pretender comunicarse con alguien así es altamente desestabilizador y puede robar muchos años con calidad de vida.

(*) Psicóloga