El BNG de Ourense presentó esta ayer el evento que la organización nacionalista está preparando con motivo del próximo 1 de mayo en el Parque Barbaña. En la presentación estuvieron la concejal Rhut Reza y el concejal Luis Seara acompañados por Diego López, integrante del grupo musical Malheira, uno de los participantes en el evento.

La edil Rhut Reza comenzó su intervención recordando que “la cultura es vida y la vida no se entiende sin la cultura”, y añadió, “al igual que no existiría la sociedad sin lenguaje, tampoco existiría la sociedad sin cultura”. La edil nacionalista acusó al gobierno local de DO y PP de “machacar y atacar la cultura de Ourense señalando que incluso cambiaron el nombre de la Concellería para eliminar su propio término”.

La jornada del 1 de mayo dará inicio con una comida popular de convivencia y confraternización para continuar a lo largo de toda la tarde con diversas actuaciones musicales a cargo de grupos como “As da Chispa”, “Marcarpone” o “Malheira”, encargados de cerrar el acto. Además de música también habrá pequeñas representaciones teatrales.

El integrante del grupo Malheira Diego López comentó que “participaremos en el acto para reivindicar la cultura y para denunciar la ignorancia y el maltrato que estamos recibiendo por parte del Concello a lo largo de todo este tiempo”. Para Diego López “con este acto queremos que se escuche nuestra voz y denunciar que llevamos años sin ningún tipo de apoyo, siendo como es la cultura una de las cosas más importantes en este momento”.

El portavoz municipal Luis Seara señaló que “pese al destrozo cultural actual, Ourense sigue teniendo un tejido cultural vigoroso y eso es lo que nosotros queremos poner en valor a través de este evento lúdico, festivo y reivindicativo”.

Condena

Los nacionalistas quisieron condenar las dos agresiones homófobas conocidas en la ciudad y pide al gobierno local la adopción de medidas urgentes para paliar esta situación. Además critican la postura del gobierno municipal por no condenar las agresiones y “permanecer en silencio” ante el colectivo LGTB de la ciudad.