La bici, la moda que llegó para quedarse

Según el estudio de Asociación de Marca y Bicicletas de España (AMBE) y Cofidis, en 2021, la industria de la bicicleta en el país español facturó un 10,76% más hasta alcanzar una cifra récord de facturación de 2.887,89 millones. El sector encadena el segundo año con crecimientos de facturación por encima de los dos dígitos y aumentan los puntos de venta de reparación y alquiler hasta alcanzar la cifra de 3.028 establecimientos.

La llegada de la pandemia supuso un antes y un después en la forma de moverse y la bicicleta, por aquel entonces, fue un objeto muy demandado, hasta el punto de haber desabastecimiento o esperas de meses para tratar de conseguir una. Desde la Asociación de Cicloturistas de Ourense expresan que “desde hace dos años se está incrementando mucho eso no hay más que verlo, la gente se echó a comprar bicicletas y también a moverse un poco más con ella”. No han notado un aumento significativo del número de socios (90), pero sí que la sensación a pide de calle es que “la gente se ha animado más a cogerla para hacer deporte, aunque el ciclismo es un deporte muy duro y Ourense no es que sea llana precisamente”.

Hay personas que antes no se planteaban subirse a una bici lo hacen por las opciones de la e-bike

Sobre esta cuestión orográfica de la ciudad, Julio Méndez, responsable de Código Bike, dice que “no, la verdad es que no es una ciudad favorable para moverse en bicicleta, como las típicas que vemos por Europa donde son llanas. Pero tampoco hay una mentalidad para moverse en bicicleta, aunque eso sería lo ideal. Aunque por ejemplo con la llegada de la e-bike (bicicleta eléctrica) hay gente que se anima a cogerla y sí que la utiliza con ese propósito o personas que antes no se planteaban subirse a una bici lo hacen por las opciones que te da este tipo de bicicletas”.

Según los datos de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, se vendieron más de 200.000 unidades eléctricas en todo el territorio y en Código Bike explican que “la bicicleta eléctrica está en un nivel muy alto por los usuarios y nosotros por ejemplo, en volumen de facturación, las e-bike superan a las bicicletas de fuerza, es una tendencia que se está manteniendo, aunque es evidente que se relajará la curva, aunque la tendencia durará años”.

Código Bike nació en plena pandemia y se trasladó a las actuales instalaciones en medio de la crisis sanitaria. El bum de la moda de la bicicleta todavía se mantiene y Julio alega que “nos cogió con la apertura de la tienda y aquella demanda que hubo la atendimos con el stock que teníamos porque ya lo teníamos previsto. Otras tiendas no lo tenían planificado, pero nosotros sí”.

La Asociación de Marcas y Bicicletas también indican que los gastos en reparaciones de bicicletas han aumentado en 2020 y 2021 y desde Código Bike también ratifican que “hay más reparaciones, sí”. Pasaron a ser cinco profesionales aunque en sus previsiones ya tenían previsto aumentar la plantilla.

La bicicleta sigue de moda después de la pandemia, aunque no sigue siendo un bum, la tendencia alcista es evidente. Proveedores, talleres y tiendas defienden su uso como sostenible para el medio ambiente y que incentiva la movilidad. Una conciencia que todavía falta en Ourense.