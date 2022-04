Adiós desigual a la mascarilla en interiores

El ansiado adiós a la mascarilla solo es definitivo (por ahora) en el papel. Porque en la práctica, su uso en interiores sigue siendo mayoritario. La obligatoriedad decayó ayer, por lo que ahora es decisión personal colocarse o no el cubrebocas cuando se accede a un establecimiento, una oficina o al edificio de residencia.

En el ámbito laboral, su uso es desigual, y mientras la industria gallega impone a los trabajadores la utilización de este elemento de protección frente al COVID, en el sector servicios por lo general se permite al empleado tomar esta decisión. El Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga), por ejemplo, ha manifestado su intención de mantener esta medida preventiva, a la espera de poder analizar la evolución epidemiológica en las próximas semanas y nuevas decisiones por parte del Ministerio de Sanidad.

Así, en la primera jornada sin esta obligatoriedad se ha visto que muchos ourensanos todavía no se sienten seguros y siguen con ella, incluso en el exterior. A estos se unen los indecisos que optan por mantenerla a la espera de lo que haga el resto. El tercer grupo, el de los que la despidieron con gusto, es todavía minoritario.

“Muchos llegaron a primera hora con ella, pero a lo largo de la mañana se la han ido quitando”

En los centros educativos el cubrebocas sigue muy presente, aunque muchos alumnos llegaron ayer luciendo una enorme sonrisa. En el CEIP Mestre Vide, el director, Juan Regal, calcula que aproximadamente la mitad se la quitaron, en función también de si el profesor la usaba o no. “Muchos llegaron a primera hora con ella, pero a lo largo de la mañana se la han ido quitando”. Apunta que todavía “hay miedo”, tanto entre los padres como los profesores, y también algunos alumnos. “Se trata de una decisión libre y desde el centro lo que les decimos es que hay que respetar al otro, sea cual sea su decisión”.

Dar seguridad al cliente

En el IES O Couto había menos mascarillas entre el alumnado de más edad y en la Universidade Laboral el uso fue “muy mayoritario”, tanto en el colectivo de estudiantes como de profesores.

En el comercio y la hostelería, el personal al otro lado del mostrador inició esta nueva etapa con mascarilla. Salvo alguna excepción, la mayor parte de los trabajadores atendieron al público con ella. Es el caso de Mari Carmen Vidal y su compañera en un puesto de quesos en la Praza de Abastos. “Es sobre todo por dar seguridad a los clientes, porque la mayoría es gente mayor. Es más una cuestión estética, por respeto al cliente, porque la realidad es que hay distancia y es seguro. Pero preferimos esperar a que la gente se vaya acostumbrando a quitarla”, explica.

"Preferimos esperar a que la gente se vaya acostumbrando a quitarla”

También María Paz Lloves se la pone para atender en un puesto de carnes. A ratos se la quita porque es asmática y no respira bien con ella. “Por mí no me la pondría, pero la pusieron todos, así que voy a esperar un par de días, y a ver cómo va esto”, dice.

Entre la clientela están Loly y Nerea, madre e hija, que han aparcado la mascarilla por completo. “No la usamos”, responden contundentes y admiten que “se hace raro” ver que tanta gente todavía la lleva.

No es el caso de María Neira, una de las pocas placeras que atiende sin cubrebocas. “La tengo ahí, pero salvo que alguien me lo pida, no me la pongo”, afirma, mientras defiende que hay distancia suficiente entre el mostrador y el cliente. A su lado, Yaiza está sin ella, pero se la pone en cuanto llega un cliente: “Hay mucha gente mayor y ellos prefieren que la tengas”, apunta. Ella misma, admite, seguirá usándola en supermercados y centros comerciales: “Solo me la quito en exterior si hay distancia, y cuando hago deporte”.

En las calles más céntricas de la ciudad, el uso del cubrebocas en los establecimientos comerciales también fue generalizado esta primera jornada. En Sfera, Ana María ya venía con ella del exterior: “Voy a seguir con ella, y más ahora que acaba de pasar la Semana Santa”.

En esta tienda, las dependientas usan la mascarilla si el cliente también la lleva y se la quitan cuando no, aunque estos siguen siendo minoría. Pilar Fernández, que no la usa, apunta que “estaba deseando que llegase este momento. Es una maravilla poder ver las caras, las sonrisas, es fundamental”. También Teresa, que trabaja en una oficina en atención al público, con mampara, es del colectivo ‘sin’.

"Es una maravilla poder ver las caras, las sonrisas, es fundamental”

En la administración de justicia, el presidente de la Audiencia, Antonio Piña, recordó al inicio de un juicio que el uso no es obligatorio y todos, excepto dos abogadas, permanecieron con el cubrebocas durante toda la vista.