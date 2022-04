El Supremo anula una sentencia de Ourense que declaró la incapacidad de una octogenaria

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de pleno derecho de una sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, que ratificaba casi en su totalidad una resolución previa del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Verín, en la que se declaró la incapacitación total de una mujer de 87 años con un deterioro cognitivo tras haber sufrido un ictus en 2019.

El alto tribunal subraya que la Audiencia, al estudiar el recurso de apelación presentado por el abogado de la mujer, Adolfo Taboada, no dio cumplimiento a las pruebas esenciales establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Con ese proceder resultó “infringida una norma esencial del procedimiento de incapacitación, lo que aboca a la nulidad de pleno derecho de la sentencia, siendo evidente la indefensión producida, atendida la especial finalidad protectora de la persona que caracteriza esta clase de procesos”, indica el Supremo.

Considera que “es obvio” que la Audiencia civil de Ourense “infringió una garantía procesal de fundamental importancia a los efectos de pronunciarse sobre la fijación judicial de apoyos, por lo que procede decretar la nulidad de actuaciones”. Se trata de “una norma imperativa, de orden público y de relevancia constitucional”.

En una sentencia de casación de fecha 14 de marzo, en la que ha sido ponente el magistrado José Luis Seoane Spiegelberg, la sala ordena a la Audiencia Provincial de Ourense que lleve a cabo las diligencias amparadas por la ley, como son la entrevista con la octogenaria, la audiencia de los familiares más próximos y el dictamen pericial, para decidir después.

El tribunal provincial debe reponer las actuaciones “al momento anterior de señalamiento para deliberación y fallo, para que se proceda a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la mayor brevedad posible, y, una vez practicadas dichas pruebas, se dicte sentencia con adaptación al nuevo régimen jurídico de la Ley 8/2021”, dice la Sala de lo Civil.

La causa nació de una solicitud de la Fiscalía, que en julio de 2020 presentó una demanda en la que solicitaba que se determinase la capacidad jurídica de la mujer, los medios de apoyo más idóneos –tutela, curatela o defensor judicial–, los actos en los que pudiera necesitar intervención, y las salvaguardias adecuadas.

La abogada de la Xunta, como representante legal de la Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), la defensora judicial de la octogenaria, contestó a la demanda solicitando que se desestimara la incapacitación “agás que quede probado que a persoa presuntamente incapaz padece enfermedades ou deficiencias persistentes que lle impiden gobernarse por si mesma”.

En octubre de 2020, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Verín sentenció con la estimación íntegra de la demanda de la Fiscalía, y declaró la incapacitación total de la mujer para poder regir a su persona y a sus bienes, así como para el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos.

La primera resolución

Entre las pruebas practicadas se examinó a la octogenaria, se oyó a su marido y se recabaron informes del médico forense. El juez consideró acreditado que la señora de 87 años presentaba un diagnóstico compatible con un deterioro cognitivo leve y un grado moderado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria, con unos trastornos que se consideraban permanentes.

Según su análisis, la mujer no contaba con las aptitudes suficientes ni para gobernar sus bienes ni su persona con respecto a las habilidades de autocuidado, ni tampoco para tomar decisiones económicas, para manejar medicamentos o para realizar un seguimiento de pautas alimenticias, autocuidados de salud, conducción de vehículos, conocimiento del objeto del procedimiento y sus consecuencias, así como para tener una capacidad contractual.

El juzgado decidió nombrar a la Funga como tutor. La resolución también ratificaba la medida cautelar de ingreso involuntario de la octogenaria en un geriátrico, que llegó a decretarse.

El abogado de la mujer recurrió en apelación y la Sección Primera de la Audiencia Provincial dictó en mayo de 2021 la sentencia que ahora anula el Supremo. El tribunal provincial confirmaba la primera resolución, salvo en lo relativo a la privación de los derechos cívicos y políticos, que dejaba sin efecto.

Los argumentos del recurso

La representación legal planteó entonces el recurso de casación. Veía vulnerados varios artículos del Código Civil y una infracción de la jurisprudencia del alto tribunal. Además, el abogado razonaba que procedía una curatela y no una tutela, por ser la medida que mejor se ajusta a la situación de la mujer a la vista, especialmente, de los informes forenses, que identificaron solo un “deterioro cognitivo leve”, observándose una discreta mejoría del estado cognitivo, si bien persistían limitaciones.

La octogenaria vivía en compañía de su marido. Aunque consideraba que los informes forenses eran suficientes para ganar el recurso, el abogado aludió a que en la segunda instancia –la apelación ante la Audiencia– no se practicaron las pruebas preceptivas, que según la parte hubiesen ayudado a fundamentar las convicciones sobre la idoneidad del esposo para ejercer el cargo de curador, y sobre la progresiva buena evolución de la octogenaria en relación al ictus que sufrió en el año 2019.

Faltaron pruebas “preceptivas”

“El tribunal de apelación no practicó las pruebas preceptivas del artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, subraya la Sala de lo Civil, tras recordar que el artículo 759.4 de dicha norma, en la redacción de la Ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, establece que "si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere apelada, se ordenará también de oficio, en la segunda instancia, la práctica de las pruebas preceptivas”.

En la actual redacción del precepto legal, además de exigir que se lleve a efecto por la autoridad judicial la entrevista con la persona con discapacidad, así como dar audiencia al cónyuge no separado de hecho o legalmente, o a quien se encuentre en situación de hecho asimilable, además de a los parientes más próximos, “se insiste en que no puede decidirse sobre las medidas que deben adoptarse sin un previo dictamen pericial acordado por el tribunal y emitido por profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, sin perjuicio de contarse también con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso”, expone el Supremo en la sentencia.

También deja claro que no se da en este caso una posible excepción que justifique la forma de proceder de la Audiencia Provincial en la fase de apelación: “La nueva ley dispone que en los casos en que la demanda haya sido presentada por la propia persona con discapacidad –que no es el caso–, el tribunal podrá, previa solicitud de esta –que no ha realizado– y, de forma excepcional –sin que concurran razones para ello–, no practicar las audiencias preceptivas, si así resultara más conveniente para la preservación de su intimidad”.