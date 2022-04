Se han vendido las 125 entradas disponibles para el concierto inaugural del XXIV Festival de Jazz de Primavera, que retoma el Café Latino tras dos años de parón por la pandemia. Habrá lleno esta noche para presenciar el concierto, en formato sexteto, del flautista y saxofonista Jorge Pardo (Madrid, 1956), uno de los grandes exponentes de la fusión entre el jazz y el flamenco, siempre a la procura de nuevos caminos para la innovación.

Fue el primer español reconocido –en 2013– con el premio de la Academia Francesa de Jazz a mejor músico de jazz europeo. También recibió el Premio Nacional de Músicas Actuales. Giró por el planeta con Chick Corea y antes absorbió duende y sabiduría con Paco de Lucía y Camarón.

En el grupo que hoy actúa en el Latino están los ourensanos Ton Risco (vibráfono) y Dani Domínguez (batería).

– Jorge Pardo y Café Latino son ya inseparables a estas alturas. ¿Cómo explica el idilio con este lugar en el que ha tocado tantas veces?

– Eduardo, en la dirección del club, y yo, como artista, vamos por caminos paralelos. Los dos somos unos locos de la música que queremos dar lo mejor de nosotros, dentro de nuestras capacidades. Eduardo quiere ofrecer a la gente de Ourense la música que ama. Lo suyo es amor al arte.

– Usted era un artista que ofrecía unos 200 conciertos en un año. ¿Fue más duro para el jazz, si cabe, el golpe que supuso la pandemia para la música en general? ¿Ya se aprecia una plena recuperación del sector?

– No creo que haya sido mayor el golpe para el jazz que para cualquier otro tipo de música. Sí es verdad que se está recuperando la escena española y eso no va acorde con todos los países; en el extranjero no se ha compuesto del todo. Organizar conciertos conlleva una inversión fuerte y muchas empresas internacionales aún no están trabajando como antes.

– En los conciertos de regreso después de las restricciones de la pandemia, ¿ha percibido un cambio en la actitud de escucha, en la predisposición del público, incluso en la simbiosis entre los artistas y los asistentes?

– La música no deja de ser una forma de socializar. Hay gente que todavía no había acudido a los conciertos por miedo, respeto o por una imposibilidad, y sí es cierto que se nota una emoción especial de redescubrir algo que apasionaba, tanto entre los músicos como en la audiencia.

– ‘Trance’ se llama la road movie musical sobre usted, tras dos años de grabaciones en conciertos por España y el mundo. ‘Trance’ es el nombre del espectáculo con el que llega a Ourense. ¿Es el sentido de la música en directo poder llegar a ese estado, tratar de arrastrar ahí al público?

– Para mí sí. Es un estado que se da cuando ves un paisaje bonito, una hermosa puesta de sol, un monumento, un concierto, una pintura o una obra de teatro, cuando el arte te saca de tu racionalidad y te lleva a ese estado que no se sabe muy bien qué es. No solo se trata de tocar bonito en los conciertos o de que te aplaudan, sino también de transportar a todos a ese estado en el que el juicio habitual se pierde y la música embelesa y emborracha.

– Tras más de cuarenta años de trayectoria y con mucho terreno explorado ya en la fusión entre el jazz y el flamenco, ¿aún se sorprende a veces descubriendo nuevos lugares de intercambio entre ambas músicas?

– Hay mucho que ya está inventado, pero de lo que se trata es de reinventarse cada día, de tener la alegría de hacer lo de ayer un poco diferente, con otro sentido, buscando otro acento. La palabra creación es rimbombante, porque hasta Goya y otros grandes artistas hicieron obras basados en lo que antes hicieron otros. Pero una recreación del arte con intención consigue aportar una nueva visión.

– Dos percusionistas de Ourense forman parte del sexteto con el que actúa esta noche en el Latino.

– Con los años te vas encontrando en el camino a algunos músicos con los que compartes afinidades, a veces buscadas y otras no, y surge la posibilidad de hacer música juntos. Hace ya un tiempo que disfrutamos de ello. Igual que no es necesario ser de Salzburgo para poder tocar una composición de Mozart, tampoco es imprescindible haber nacido en Jerez para tocar flamenco. El flamenco es grande y acoge a gente diversa que tiene algo que decir. No hay barreras. En Galicia hay mucho arte y músicos que miran al flamenco con atención, respeto y entrega, como Dani y Ton.