“Hay empresas del entorno que acuden al campus para sus procesos de selección”

–Siempre ha estado en puestos de gestión, pero ¿qué le ha animado a dar el paso al vicerrectorado del campus?

–Hasta 2019 fui decana de la Facultad de Empresariales y Turismo y ya conocía el nuevo equipo rectoral que entró en 2018. Ya entonces agradecí la confianza del rector Pachi Reigosa cuando me ofreció incorporarme a su equipo como comisionada de Coordinación Institucional, que es equivalente al rango de vicerrectora, pero menos mediático. Esto me permitió conocer personalmente a Pachi y su equipo. Para mí es un orgullo y un privilegio haber trabajado con ellos, aprendí mucho. Que quisiera que continuase con él, esta vez como vicerrectora, es un orgullo. Y siendo ourensana y gustándome la gestión, es un privilegio y un honor ser vicerrectora de campus.

–¿Qué prioridades se marca?

–Seguir fortaleciendo las titulaciones que tenemos. Nos presentamos con la candidatura “Universidade das persoas”, que fomenta la igualdad y pone el foco en que tanto los profesores, como los alumnos y el personal de administración y servicios estén contentos en la UVigo. Hacerlo todo más fácil. Y además de fortalecer los títulos actuales, implantar con el mayor éxito posible el nuevo grado de Relaciones Internacionales y el de Inteligencia Artificial.

Estas titulaciones se consiguieron con el mapa cerrado, y con la próxima apertura podemos aspirar a más prosgrados y doctorados. Nuestro mercado no es solo nacional, sino también el internacional, y con la modalidad presencial y virtual tenemos la posibilidad de ampliar alumnado. En el último mandato se creó la Escuela de Formación Permanente y hay demanda de cursos ‘ad hoc’, con un proceso mucho más rápido y que se adapta mucho antes al mercado. También queremos potenciar el Programa Universitario de Mayores, que está muy implantado en el campus, hacerlo más atractivo, con más actividades y oferta deportiva. El campus de Ourense está bien posicionado, ha incrementado el número de alumnos y el objetivo es que esa tendencia siga. En el campus de Ourense la universidad es valorada por la sociedad, la empresa y las instituciones. Quiero seguir fortaleciendo estos vínculos.

–Opta a este cargo en una etapa de cambios importantes para el campus, y uno de ellos es el aumento de las titulaciones. ¿Cree que será posible implantar Relaciones Internacionales e Inteligencia Artificial el próximo curso?

–Justo ahora están en negociaciones el vicerrector de Organización Académica y la Xunta para ver si da tiempo. Creemos que sí, pero todavía están en proceso de evaluación. Esperemos que sí, y si no, el siguiente curso sí será posible.

–Otra de las novedades pendientes es el máster en Ingeniería Aeronáutica, con el que se ha perdido tiempo y también potencial. ¿Cree que esta vez será posible?

–La Universidad de A Coruña rompió el acuerdo que se había establecido para que hubiese un máster interuniversitario, por lo tanto, partimos de cero y presentamos la solicitud a la Xunta en exclusividad. Está en proceso y ojalá todo salga favorablemente.

–El edificio propio para la Escuela de Ingeniería Aeronautica y del Espacio es uno de los compromisos iniciales del rector. ¿Cuándo se conocerá el proyecto?

–El grado en Ingeniería Aeroespacial es una titulación puntera que necesita de un edificio específico y también hace falta un aulario para Relaciones Internacionales. A futuro, siendo ambiciosos, se trata de que el grado en Inteligencia Artificial también tenga una ubicación. Respecto al edificio de Aeronáutica, la idea es ponerlo en marcha lo antes posible porque es un compromiso que tenemos desde hace tiempo. En breve saldrá el concurso para el diseño del proyecto.

–Relaciones Internacionales empezará provisionalmente en el edificio Xurídico-Empresarial. En su momento, el rector y el alcalde hablaron de otras alternativas.

–No cuajaron. De momento, para el primer año tendríamos espacio suficiente, y con la construcción del edifico para Aeroespacial, que se ubicará en el solar que hay junto a la guardería, liberaríamos espacio en otros centros.

–Inteligencia Artificial es una apuesta importante que también necesitará su propio espacio. ¿Hay previsión para esta nueva infraestructura?

–Para esto necesitaríamos apoyo institucional, tanto de la Diputación como de la Xunta o el Ayuntamiento, para la compra de los terrenos para la construcción del edificio. Una ubicación buena podría ser delante de la residencia universitaria, donde acaba de comprar terreno la Xunta para su nuevo edificio. Sería una buena ubicación, pero necesitamos el apoyo institucional porque nuestra capacidad es limitada. La prioridad ahora es el edificio de Aeronáutica, para el que ya tenemos espacio.

–Desde la Facultad de Empresariales, de la que ha sido decana, ha tenido contacto con las empresas del entorno. ¿Qué percepción tienen de este campus?

–Tanto como decana como por otros vínculos con la empresa, yo creo que están contentos. A veces tenemos que presentarnos porque algunas empresas desconocen el potencial de la universidad, e intentaré fomentar esa relación. Pero otras veces acuden de forma automática y hacen procesos de selección en nuestras facultades. Nos piden perfiles, se los enviamos y hacen procesos específicos en nuestras instalaciones. Creo que es una muy buena relación que, por supuesto, queremos potenciar e intensificar.

–La investigación es uno de los platos fuertes de este campus. ¿Tiene que demostrar más por ser periférico? ¿Qué planes tiene en este ámbito?

–En Ciencias somos punteros a nivel internacional, con autores altamente citados en el ámbito agroalimentario; en la parte de economía tenemos grupos punteros en estudios de administración local y economía circular, en Informática también... Por nombrar algunos, porque tenemos grupos punteros en casi todos los ámbitos. Y aunque pensamos que sí tenemos una buena conexión con la sociedad ourensana, quizás tenemos que abrirnos y vendernos un poco más, dar a conocer el potencial que tiene este campus. El acercamiento a la empresa nos ayudará a realizar actividades conjuntas. Y esta actividad público-privada que se incluye en la línea programática de la candidatura también nos permitirá dar a conocer este potencial.

“Es una suerte contar con Susana Reboreda: ha hecho un trabajo magnífico en captación de alumnado”

–El campus destaca siempre por su nivel de ocupación, pero hay titulaciones que se resisten, como Ingeniería Agraria, y en los últimos años también Turismo. ¿Cómo se puede revertir esta situación?

–En el caso de Turismo no es un problema solo del campus de Ourense, todas las titulaciones de Turismo de España han sufrido por el tema de la pandemia. A causa del COVID se cayó el turismo, que sigue siendo la principal fuente de economía de este país, y se está retomando al actividad. Esto ha influido mucho en la matrícula. Y después está el grado de Turismo que estaba en un centro adscrito que ha pasado a ser público. Hemos recibido la colaboración de la Diputación de Ourense y hemos firmado un convenio dotado con 45.000 euros para facilitar a 45 alumnos becas de matrícula y estancia para hacer más atractivo venir a estudiar a Ourense. Porque consideramos que en cuanto a la calidad de la formación no tenemos ningún problema, pero puede ser un tema de costes, alumnos que quieren estudiar Turismo y prefieren quedarse en una población más cercana. Podemos hacer que vengan a Ourense si tienen un plus económico. Además, el convenio incluye una dotación para hacer una mayor promoción del título en el entorno.

–El equipo incorpora también a Susana Reboreda, que fue decana de Historia y logró levantar la matrícula de esta titulación. ¿Buscarán repetir ese éxito?

–Es una suerte haber incorporado a Susana Reboreda, que ha hecho un trabajo magnífico como decana y en captación de alumnado en un grado que inicialmente parecía que tenía poco futuro, y que ahora tiene una matrícula impresionante y un alumnado muy satisfecho. Le pediré consejo, para que nos ayude tanto en Turismo como con las titulaciones de Ciencias.