El pianista Álvaro Blanco toca hoy, a las 19.00 horas, en la iglesia de San Francisco.

La Coral del Liceo ofreció ayer un concierto de música sacra en la iglesia de Santa María Nai, organizado con motivo de la celebración del Lunes de Pascua. El Liceo colabora también en los conciertos del 65 aniversario del Conservatorio Profesional de Música de Ourense, que esta tarde ofrece la actuación del pianista Álvaro Blanco Seoane. Será en la iglesia de San Francisco, a las 19.00 horas.

Cuentacuentos

Contiños con Susana.

Sesión de cuentacuentos con actividades relacionadas con la historia narrada. Pensado para niños y niñas de 4 a 6 años. El aforo es limitado, por lo que es necesario hacer inscripción previa llamando a los teléfonos 988 788385 y 988788386 desde el viernes anterior a la actividad.

Hoy, a las 18.00 horas.

Conferencias

Latín, griego y cultura clásica.

El Ateneo acoge,en su sede temporal en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, una conferencia sobre “Latín, grego e cultura clásica. Presente e futuro educativo”, a cargo del profesor Daniel García Cancio. La charla abordará la situación actual de esta materias con la LOMLOE, además del itinerario humanístico en Bachillerato. Se informará también de la actividad de la plataforma Escuela con Clásicos, una opción de formación humanística.

Hoy, a las 20.00 horas.

Cine

“Un héroe”.

El Cineclube Padre Feijoo proyecta, dentro del ciclo “Naufraxios”, el film “Ghahreman”, de Asghar Farhadi (Irán, 2021). La cinta, que obtuvo el Gran Premio del Jurado (ex aequo) en el Festival de Cannes 2021, narra la historia de Rahim, que está en la cárcel por una deuda que no pudo reembolsar. Durante un permiso de dos días, trata de convencer a su acreedor para que retire la reclamación, pero las cosas non irán como había previsto.

Miércoles 20, doble sesión a las 18.00 y 21.00 horas.

Clandestinas, raras y curiosas

Hasta el 30 de abril.

El Liceo inauguró este lunes la exposición “Publicaciones clandestinas, raras y curiosas”, comisariada por José Luis Fernández Carnicero. Es una pequeña muestra de publicaciones perseguidas y prohibidas en su momento por contener tesis contrarias al poder político desde finales del XIX.

Exposiciones

‘O poder da palabra’.

La sala de Afundación (Praza Maior) muestra ‘O poder da palabra. 40 anos do Parlamento de Galicia. 1981-2021”, una exposición que repasa los hechos destacables del legislativo gallego.

Hasta el 24 de abril.

‘A vida lenta’

La Sala Afundación alberga también “A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego”, de Aser Álvarez. Conjuga fotografías, piezas audiovisuales, fragmentos poéticos y música en un proyecto pensado como instrumento para fomentar el debate contemporáneo y la revisión de una realidad esencial para la conformación de la identidad en Galicia.

Hasta el 1 de mayo.

‘Un mar de libros’

En el centro cultural Marcos Valcárcel, puede visitarse la muestra ‘Un mar de libros’, un homenaje al libro a cargo de la artista Isabel Pintado. Comisariada por el crítico de arte Antón Castro.

Hasta el 1 de mayo.

‘Ser’

Centro Cultural Marcos Valcárcel. Retrospectiva del trabajo de Manuel Pesqueira, uno de los artistas más singulares de la plástica gallega, especialmente sobre el mundo rural y tradicional. Está comisariada por Alberto Cartón.

Hasta el 8 de mayo.

‘Nós tamén fomos emigrantes’

La Casa de Cultura de Allariz acoge la exposición “Nós tamén fomos emigrantes”, formada por fotografías de la agencia EFE sobre el proceso migratorio de decenas de miles de españoles durante el siglo XX, entre ellos, numerosos gallegos. La muestra es una selección de 40 imágenes del archivo de la agencia. El objetivo es acercarse a la realidad histórica de la emigración a través de la mirada profesional y humana del fotoperiodismo.

Hasta el 9 de mayo.

‘Pobre Asunción’

La Biblioteca Pública Nós ofrece esta exposición a partir del primer caso documentado de violencia machista en Galicia. “Pobre Asunción” repasa la presencia y el tratamiento de la violencia de género en la prensa a lo largo del tiempo.

Hasta el 21 de mayo.

‘Eu son UVigo’

También en la Biblioteca Pública Nós puede visitarse la exposición “Eu son UVigo”, una iniciativa organizada en colaboración con la Universidad de Vigo que busca dar visibilidad a las personas egresadas o que actualmente trabajan en ella y consiguieron sus sueños profesionales. El objetivo es poner en valor todos los ámbitos de conocimiento, la figura de la mujer como profesional de prestigio en el campo universitario, e ilusionar con respecto a cursar estudios superiores.

Hasta junio.