Bares que apuestan por el ‘petfriendly’

Espacios tan céntricos y de permanente actualidad como el Bar Tamarindo está en la agenda de las personas con mascotas por la disposición de los profesionales y del personal del establecimiento con los miembros caninos. Es uno de los muchos donde se puede acceder al interior con animales, bajo unas normas de higiene y responsabilidad, donde ofrecen las comodidades para que dueño y mascota estén en perfecta armonía.

La nómina de establecimientos hosteleros donde dejan entrar a animales se extiende por todo Ourense y se diversifica por todos los barrios capitalinos. A medida que se van creando más espacios hosteleros, hay más oferta de lugares donde los animales son bienvenidos. Dos de los últimos establecimientos creados son Lolalimon y Toxogastro, que se unen a la lista de establecimientos que aceptan mascotas.

Olaia Dopazo es la gerente de Lolalimon y celebra un mes desde la puesta en marcha de su negocio particular. Está ubicado en la Avenida de Santiago, en el barrio de A Ponte, y bromea entre risas que “me encantan los animales, si estos pagasen no admitiríamos personas”. Y añade que “para mí, que me gustan mucho, forman parte de la familia y claro que son bienvenidos. De hecho, en el tiempo que llevamos abiertos ha habido perros que han entrado y han estado supertranquilos compartiendo espacio con las demás personas pero respetando el lugar que tiene cada uno”.

La gerente señala que “tengo amigos y familia que tienen perros y no es que haya mucha oferta de establecimientos que acepten perros en el interior, cada vez hay más es cierto, pero cuando hace demasiado calor o llueve es complicado encontrar un sitio donde los acepten. Por suerte, cada vez hay más eso es cierto, pero debería haber muchos más”.

Clientes y profesionales conviven con mascotas asiduamente y en Lolalimon están preparados por si algún miembro de cuatro patas cruza la puerta. “Sí claro le damos agua, eso por supuesto, pero también tenemos unas galletitas para darles algo de picar”. Sobre si extraña a alguna clientela que los perros entren a los bares, dice que “nadie nos ha dicho nada al respecto, en todo caso, nosotros si aceptamos a mascotas porque hay poca oferta para ese público familiar o de personas que tienen mascota y no encuentran ese espacio para poder tomarse algo”.

El Sobre Migas, el Charlotte, el nuevo Dickens, el Km-0 o el Mur Marxinal (y otros tantos) también son amables con los animales que entran en la zona de bar. Les miman y les tratan como si fuera uno más. Otro, y uno de los primeros fue El Pueblo Café Bar Cultural, donde tienen sofás específicos para los miembros caninos y donde están sin sobresaltos. El Rock Club ubicado a escasos metros de El Pueblo también es otro de los que lleva tiempo aceptando mascotas y cada vez más se unen a la lista de “bares petfriendly” con el objetivo de captar a diferentes tipos de clientes en una ciudad que tiene más de 17.000 perros. El ocio y el disfrute en la hostelería ourensana también son para las mascotas.