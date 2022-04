El regidor ourensano, Pérez Jácome, da inicio hoy a las obras de renovación y rehabilitación de la calle Concordia que serán las primeras actuaciones dentro de su plan de movilidad vertical que pretende llevar a cabo en la ciudad de Ourense. Las obras contemplan una serie de rampas mecánicas que puedan unir la calle Progreso con la plaza de As Mercedes y posteriormente otras para comunicar esta plaza con el Auditorio Municipal y la Biblioteca Pública “Nós”. Todo un reto para el gobierno local para poder transformar la ciudad. Las obras no están carentes de polémica ya que la oposición defiende que es preceptivo un informe a a Patrimonio que el regidor no pidió ni pedirá.