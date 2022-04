Diez años del traslado de Toén al centro abierto de Piñor: “Todos ganamos”

Curro, uno de los perros, que hay en el Hospital Psiquiátrico de Piñor descansa en el despacho de la jefa de la sección de Psiquiatría y responsable clínica del hospital Chus Gómez. Ella es una de las muchas profesionales que vivieron el traslado desde el antiguo ‘manicomio’ de Toén, a las instalaciones donde están ahora en febrero de 2012.

Todo empezó con una denuncia de los trabajadores sobre las instalaciones en 2010, que derivó en la implicación de la administración gallega y del Servicio Gallego de Salud para mover a los más de 55 pacientes al nuevo centro que se ubica en Piñor.

"El cambio hizo que todos saliéramos ganando"

Por aquel entonces, Miguel Santalices ya era presidente del Parlamento Gallego y acarició a Curro pero también a Menta, dos perros que fueron pioneros en Galicia al entrar a formar parte de un hospital. Menta falleció y Alma ocupó su lugar.

Chus dice que “recuerdo que logísticamente fue complicado para traer todo a las nuevas instalaciones. Es significativo que este mismo edificio que hoy ocupamos date de la misma fecha que el otro, que es de los años 50, pero no tienen nada más que ver las condiciones que tenemos aquí y las que había allí. El cambio hizo que los profesionales saliéramos ganando, que los pacientes y usuarios salieran ganando y que las familias salieran ganando, es decir, todos salimos ganando de una forma positiva y muy buena”.

Sobre los beneficios de la nueva ubicación, señala que “para los pacientes supuso una integración mayor con la comunidad, porque aquí hay vecinos y vecinas alrededor que interactúan con nosotros y en Toén estábamos más apartados de la sociedad, más señalados y también más estigmatizados”. Y añade que “hay diferentes actividades que realizamos con los vecinos y vecinas o con el Concello como por ejemplo andainas o magostos, que hacen que disminuya el estigma social que hay con respecto a personas que padecen enfermedades de salud mental y también una integración más grande por parte de estas personas con la sociedad”.

Aquel febrero de 2012, los pacientes fueron trasladados de Toén a Piñor en bus junto con sus enseres y con una gran parte del mobiliario que se aprovechó para la nueva ubicación. En Piñor se encontraron con un edificio más moderno, pero sobre todo arquitectónicamente más abierto a la sociedad y más cerca de la comunidad. La distribución de aquel primer día es la misma que tiene ahora.

Las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Piñor se dividen en tres estancias, donde la primera y la segunda planta son zonas de libre movimiento para los usuarios y la tercera está reservada para los pacientes que requieren una atención más directa y personalizada por parte de los profesionales.

"Aquí en Piñor todo es más abierto y eso nos ayuda a todos”

Precisamente, el espacio y su entorno fue el principal cambio para profesionales y pacientes. Chus destaca que “el espacio influye muy positivamente o negativamente, pero en este caso influyó muy positivamente para todos. El espacio condiciona lo que ocurre dentro, pero aquí y en cualquier espacio. Un lugar que no está muy cuidado influye en la vida de los pacientes y también en la calidad asistencial que se les da y esas circunstancias afecten de forma negativa. Sin embargo, aquí en Piñor todo es más abierto y eso nos ayuda a todos”.

Los pacientes tienen más vida, las familias les tienen más cerca y los profesionales están más contentos que en la anterior ubicación. Esa es la valoración de diez años de un cambio que supuso un antes y un después. No solo para ellos, sino para los servicios de psiquiatría gallegos. Chus dice que “no hay nada más que salir y ver el entorno en el que nos encontramos a escasos minutos de la ciudad, donde pasa un autobús y donde compartimos instalaciones con la unidad de rehabilitación, no cabe duda que estamos en un entorno más amable. Toén tenía su peso histórico, pero se había quedado atrás”.

El equipo de profesionales

Curro y Menta fueron los primeros perros que entraron en un hospital ourensano. Los profesionales recuerdan como sus superiores catalogaban la idea de “locura” y ahora son una parte fundamental del servicio de Psiquiatría. No son una terapia, si no que tienen efectos terapéuticos muy beneficiosos entre los pacientes y eso se nota desde el primer minuto. Un usuario entra al despacho de Chus y acaricia a Menta, mientras otra paciente está pendiente de si Curro se levanta. No responden, no juzgan, solamente dan amor y fomentan la responsabilidad, la movilidad y la actividad entre todos ellos, que tienen un especial cariño por los dos canes.

"Curro y Menta dulcifican el ambiente"

Chus comenta que “no hacemos nada especial con ellos dos, pero ayuda a movilizar a la gente, por ejemplo para dar paseos o ir a ducharlos o estar pendiente de darles de comer, o incluso pasar el rato y dar compañía. Dulcifican el ambiente. Sienten, padecen y saben que los tienen que cuidar”.

El equipo de profesionales sanitarios que forman parte del servicio se dividen en cuatro psiquiatras, una psicóloga, dos terapeutas ocupacionales, dos trabajadores sociales, una docena de enfermeras y 50 auxiliares de enfermería. Además, también hay personal administrativo para llevar las tareas ofimáticas y de tramitación de procedimientos que completan el equipo del Hospital de Piñor. El cambio fue para mejor y Chus valora que “desde aquel momento la valoración es estupenda, la verdad, todo fue a mejor”.

Asistencia sanitaria

En 2020 tuvieron 136 ingresos y en 2021 ascendieron a 162, con una pandemia de por medio que obligó a pacientes y profesionales a abandonar el hospital de Piñor por la Casa de Ejercicios del Obispado. La responsable admite que fue un cambio grande pero que profesionalmente fue un reto “muy bueno” y que los pacientes se adaptaron y lo entendieron.

Un cambio en sus rutinas y en la asistencia médica que no se produjo con el traslado de Toén a Piñor, donde la asistencia siguió siendo la misma con aproximadamente el mismo número de profesionales, pero con la ventaja de tener la ayuda del espacio y el entorno para la atención a los pacientes.

Además, de la profesionalidad sanitaria, en el hospital de Piñor se llevan actualmente a cabo sesiones de musicoterapia que son beneficiosas para los pacientes y también hay un lugar de expresión artística y creación por parte de los usuarios, bajo la iniciativa “Arte desnuda. Proyecto global”, bajo el movimiento ‘art brut’ y esperan que “en 2023 podamos hacer una exposición para dar a conocer todas las obras que realizaron los pacientes tanto en el hospital de Toén como aquí en el hospital de Piñor”. Diez años de una denuncia que supuso un cambio para “todos” y un centro que se abre a la sociedad para una mejor integración de usuarios y sanitarios.