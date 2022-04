La comisión ejecutiva municipal del PSdeG-PSOE de la ciudad de Ourense condena “contundentemente la agresión homófoba” denunciada el pasado fin de semana en la ciudad y rechaza y critica “el silencio del grupo de gobierno local, tanto de Democracia Ourensana como del Partido Popular, ante la gravedad de los hechos”, lo que consideran una “actitud impropia de un gobierno del siglo XXI” que solamente favorece el “retroceso democrático”.

Los socialistas consideran inadmisible que “el grupo de gobierno se mantenga al margen ante la gravedades de los hechos”.

Para la ejecutiva municipal socialista uno de los principales valores es la lucha por los “derechos de igualdad y libertad y la visibilización y defensa de todos los colectivos”, por lo que condena “taxativamente este tipo de agresiones” e insta al gobierno a que ponga en marcha de una vez el “plan de prevención al acoso homofóbico, bifóbico y transfóbico” para Ourense, como ya solicitaron desde el grupo municipal socialista el pasado mes de junio y que tanto PP como DO siguen teniendo cerrado en un cajón”.

El PSOE considera que si el plan se hubiera puesto en marcha y Ourense fuera un destino LGTBI-friendly, como se requería, situaciones como las del pasado fin de semana “se habrían evitado y me los podríamos avanzar en los valores de la tolerancia y el respeto a la diversidad”.

Los socialistas se suman a las declaraciones de las Xuventudes Socialistas, asegurando que, “en este caso, no se trata de casos aislados si no que, este tipo de agresiones, se vienen incrementando desde los últimos años, a causa de que las instituciones gobernadas por la derecha se mantienen mirando hacia otro lado. No hay políticas que garanticen la vulneración y erradicación de derechos y sin formación, educación ni programación por la semana del Orgullo, ni a lo largo de todo el año en lo que va de mandato, para poder visibilizar”. Muestran su rechazo a la supuesta agresión y lanzan un “mensaje de compromiso” contra este tipo de actos que “no deben quedar impunes”.