Economía rural en la capital: “Se ahorra en productos, pero también llevan su trabajo”

La vida cada vez está más cara. La provincia de Ourense, y en general toda España, recibió el 2022 con la esperanza de que lo peor ya había pasado, pero desde 2020, parece que lo peor todavía está por venir.

Desde el pasado mes de enero, los gastos diarios suben y la inflación ya llega al 10,9% en Ourense, que junto con la de Pontevedra son las más altas de Galicia. Se trata, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la mayor cifra del coste de la vida que es la más elevada desde mayo de 1985 . Los productos alimenticios experimentaron un aumento significativo de los precios o una deflación (pagar por el mismo producto, el mismo precio, pero con menor cantidad) que hacen que a los ourensanos la vida, cada día, sea un poco más cara. La barra de pan ya cuesta un euro, en galletas se gastan 30 céntimos más, el aceite de girasol está por las nubes, el kilo de fruta subió hasta un 15% y la cesta de la compra que antes salía de media por 100 euros ahora llega hasta los 140 o 150.

Con toda este escenario inflacionista y la crisis derivada de la guerra, mirar al campo es un aliciente para aminorar el gasto en la cesta de la compra, pero también para servirse de productos de igual o mejor calidad que los ofertados en los establecimientos.

Pepe y Carmen, dos vecinos de Ourense, están limpiando la maleza que crece entre sus patatas un Sábado Santo. Ante el saludo, hablan confiados y dicen que “las patatas que plantamos en este trozo de tierra no nos rinden comparado con lo que cuestan en el súper, que por 40 euros coges 4 sacos y aquí no sacamos ni dos”. Sin embargo, Carmen explica que “las patatas no, pero hay otros productos que plantamos que claro que suponen un ahorro y, además, también los comemos fuera de temporada porque los congelamos y se mantienen durante más tiempo”.

Ellos tienen un hijo que también se abastece de los productos que cultivan en Rairo, a escasos dos kilómetros de la Plaza Mayor de la capital ourensana. Pertenecen al 10% de la población ourensana que vive en el perímetro rural, el cinturón verde que no solo colorea a la capital, sino que da aire a la economía familiar de muchos hogares. Según el Instituto Gallego de Estadística, el 29% (más de 12.000 familias) de hogares ourensanos se abastece de algunos productos de casa que, normalmente son las personas de mayor edad las que plantan, producen y distribuyen entre familiares.

Carmen dice que “tengo un hijo y compartimos con él muchas cosas, claro, tal y como están las cosas ahorrar algo lo que se pueda es una ayuda, aunque para hacer todo esto lleva su trabajo”. Y añade con una sonrisa: “Además, lo que se cultiva en casa siempre sabe mejor que lo comprado”.

En la finca de ambos, se ven patatas, tomates, judías, berzas, nabos y también tienen gallinas para completar los cartones de las docenas de huevos. La economía rural que rodea a la capital se visibiliza en todos los núcleos más apartados que cuentan con viviendas que tienen una pequeña finca como Valdorregueiro, Cudeiro, Ceboliño, Seixalbo, Rabo de Galo o Reza, pero también a escasos dos kilómetros del centro de Ourense como Rairo, Mariñamansa, la parte más antigua del barrio de A Cuña o la zona de Os Barrocás, donde pequeños minifundios sirven de despensa natural.

Pepe dice que “ahora hay alguna gente que tira del campo para abastecerse, pero nada que ver con lo de antes. Ahora el campo se abandona y es poca gente la que lo labra y lo cuida. Antes en nuestro pueblo, cerca de Xinzo, éramos entre 900 y 1000 vecinos, ahora no somos ni 50. Y además, no hay quien vaya a labrar o hacer tareas en el campo”. Minutos después llega Juan que asevera que el campo es una solución “fea” para muchos jóvenes y compara la situación con la construcción “donde pasa lo mismo, no se encuentra gente para trabajar”.

La capital no solo es termalismo, turismo y hostelería, también tiene un valor añadido con las parcelas rústicas que están labradas y cuidadas con el firme convencimiento de que el autoabastecimiento es una filosofía beneficiosa para las familias y también para las fincas. Carmen arguye que “nosotros, cuando es la temporada, tenemos bastantes tomates, judías y ahora están por venir los guisantes. Lo que hacemos es congelarlos y guardarlos para otras ocasiones, porque si no se ponen malos y es una pena tirarlos”. Reitera que todo lleva su trabajo, pero también que es un entretenimiento en el que tener la cabeza ocupada, aunque Pepe bromea que “soy hombre de no hacer nada”. La imagen dice lo contrario, un Sábado Santo, y limpiando las malas hierbas que crecen entre las patas. Al fondo de la finca, se ven las cebollas y cebolletas creciendo y Carmen se sincera: “Tenemos plantados también ajos, pero a veces salen y a veces no”.

Es uno de los hogares ourensanos que se benefician de una economía rural que sirve no solo legumbres y hortalizas, si no también huevos, carne y por qué no aceite. David Rodríguez, en Seixalbo, se acerca a una de las fincas en las que tiene plantados olivos, con el fin de conseguir una producción para poder tener y vender. El ourensano dice que “ya recogimos una producción de olivas verdes, porque aquí en Galicia se recogen así de forma que tenga más calidad el jugo que echan, e hicimos nuestra primera botella de aceite que todavía tenemos en casa”. Y añade que “estaba bueno la verdad, nada que envidiar a otros”.

Los olivos van creciendo con el paso del tiempo y espera que a los 10 años alcancen la calidad óptima para conseguir una mayor producción de oliva. “Supuestamente, a esa edad es cuando podrían dar hasta 10 kilos por olivo, lo que supondría, aproximadamente, en 60 litros de aceite cada olivo”, explica el ourensano.

La producción de aceite fue una idea que se convirtió en afición, después de adherirse y asesorarse en la Asociación de productores de aceite y aceituna de Galicia (APAG) y de que varias tierras se quedaran en la herencia familiar. Allí tiene 57 olivos, que siguen creciendo y espera que sigan dando fruto, para poder disfrutar de él, pero también para comercializarlo. Sobre las condiciones en las que se tiene que plantar señala que “Ourense tiene buenas condiciones” y sobre los cuidados arguye que “instalé un sistema de riego por goteo con mangueras debajo de la tierra y estos días que viene pocas lluvias tengo allí dos bidones para regarlos bien”.

Pero la climatología no está acompañando lo suficiente: “La verdad es que con estas heladas que estaban viniendo últimamente, no sabía que iba a pasar si podían dañar el olivo, pero de momento está todo bien”.

Ellos contribuyen a un ahorro del gasto de los hogares en consumo, pero también señalan el “trabajo” constante que supone atender a sus producciones. “No es oro todo lo que reluce”, dice Pepe. Su mujer, Carmen, añade que “es una pena dejar abandonado todo, por lo menos está fresado y limpio, para que no pase nada ni se quede todo esto a monte”.

Queda poco para que lleguen los tomates y Carmen ya come con sus propias lechugas. A David le queda más tiempo para disfrutar de su aceite, pero si todos contribuyeran a la sostenibilidad con su grano de arena, sería más beneficioso para el medio ambiente, con un gran valor añadido sobre la mesa y también para el gasto familiar en esta época de inflación desmesurada.