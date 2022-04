La Santa Cena del sagrario de la iglesia de Celanova

Uno de los temas de mayor presencia en la iconografía cristiana es la representación de la última cena de Jesús con sus discípulos en la que se despide de ellos instituyendo el sacerdocio y la eucaristía, declarando que el pan y el vino serían repitiendo lo que él hizo, su cuerpo y su sangre. Además, en aquel momento señaló con el lavatorio de los pies el modo de ejercer la autoridad en la Iglesia y con el mandamiento nuevo del amor significó la forma de relación constitutiva de los que quieren ser sus discípulos. Los textos que la liturgia, la poesía y el arte tomarán como base para la celebración y la representación, el jueves santo particularmente, pero siempre, de la eucaristía son principalmente, Jn 13, 1-15 Lucas 22:7-20 Mateo 26:17-19 o Marcos 14:12-25 y 1 Corintios 11:23-25: 23.

Válganos para centrar el tema, el texto de Marcos: “Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: «Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo». Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos, y todos bebieron de la copa. Y les dijo: «Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos.”

Los espacios

La representación de la Santa Cena se hizo especialmente presente en la iconografía cristiana en determinados programas y espacios, lo resumo y señalo algún ejemplo de Ourense principalmente: 1º. en los ciclos de la pasión o de la vida de Jesús, pensemos en el retablo mayor de nuestra Catedral. 2º En los refectorios o comedores conventuales, el ejemplo universal mas importante es la Santa Cena de Leonardo da Vinci en el refectorio del convento milanés de Santa María delle Grazie. 3º. Los baldaquinos por el carácter eucarístico que tienen estas arquitecturas-esculturas como en Xendive. 4º. Los monumentos de Semana Santa, montajes casi de escenario teatral para la reserva solemne del santísimo el Jueves Santo, lo vemos en Beade en un lienzo recientemente restaurado. 5º Vasos sagrados, como patenas, cálices y custodias, un ejemplo precioso una patena del Santuario de los Milagros, 6º Los Sagrarios, con toda propiedad ya sea en la portezuela, en la parte superior o incluso en el interior pintada. Y una de estas representaciones más interesantes en la puerta del sagrario es la de la iglesia monasterial de Celanova.

La iglesia y sus alabastros

El monasterio de San Salvador, fundación de San Rosendo, de la Orden de San Benito adquirió prestigios y grandeza que tradujo en su arquitectura sobresaliente y en su mobiliario de excepción, que en el barroco llenó de solemnidad la iglesia con grandes retablos y un gran baldaquino-expositor en el que se logró con acierto traducir la importancia de la reserva y el culto eucarístico. Y como parte importante de esta obra, están unas excepcionales placas de alabastro. Desde la primera vez hace ya muchos años, que visité Celanova, me llamaron la atención aquellos relieves en alabastro colocados en la parte inferior del retablo y en el sagrario y partes laterales del expositor.

Lo poco que entonces se señalaba de ellos era superficial y erróneo, como fecharlos en el siglo XV, quizá porque los únicos alabastros que se conocían, en Mondoñedo por ejemplo, eran piezas procedentes de talleres ingleses de Londres o Nothingan, y con poco riguroso examen se equipararon a ellos, cuando claramente nada más alejado de la estética gótica El repetido análisis que les he dedicado permite llegar a la clara conclusión de ser obras barrocas y por evidentes detalles decorativos y fisonomía de los personajes procedentes de talleres chino-filipinos que llegarían a España a través de México o traídos por misioneros poniéndose en el comercio vallisoletano, donde los adquiriría el monasterio y recuerdo que Valladolid era para el mundo benedictino una geografía de referencia por celebrarse allí los capítulos de la llamada congregación benedictina de Valladolid, con presencia de todos los abades incluido el de Valladolid.

Tres series

Es claro que los alabastros celanoveses que pienso tienen todos la misma procedencia oriental, no son sin embargo obra de una misma mano o al menos forman parte de tres series diferentes. La de tamaño menor, enmarcados en la parte inferior del retablo mayor con temática de la infancia de Jesús. Los mayores, con temas de la Pasión inspirados literalmente en los grabado de la Obra del Padre Nadals Adnotationis et meditationes in Evangelia conocida también como Biblia Natalis, con dibujos de Bernardino Passeri y del Giovanni Battista de Benedetto Fiammeri que tras la muerte del jesuita en 1580 fueron grabadas por los hermanos Johan y Hieronymus Wierix, Adriaen Collaert, Karel van Mallery y otros, fueron publicadas en Amberes, en 1593, y luego con nuevas y exitosas ediciones. Por iniciativa de Giulio Aleni, misionero en Fujian, se publicó en 1639 una traducción al chino de una selección de 50 grabados, adaptados de la versión original, que iban a proporcionar a los artistas chinos nuevas técnicas de perspectiva y claroscuro, y que han servido como modelo iconográfico para nuestros alabastros. Y como un aparte, la placa más dignificada y exornada con el tema de la Santa Cena que no se inspira en el anterior repertorio.

Santa Cena

En el estudio que publiqué sobre este conjunto excepcional, por el momento un unicum mundial, reconozco ha merecido más indiferencia que interés, GONZALEZ GARCIA, Miguel Angel. “Alabastros orientais na igrexa monacal de Celanova”. En Ourense, Unha provincia singular, enigmática e sorprendente. Diputación Provincial, Ourense, 2013 pgs 209-223, escribí: “La placa central representa la Santa Cena. Ha sido utilizada, si no es que haya sido ya realizada con ese fin, como puerta del Sagrario, si bien la cerradura no está en ella sino en el marco. Es la única que no tiene una inspiración clara en los grabados del Padre Nadal, si bien alguna relación podría tener con la titulada “Sanctissimi Sacramenti, et Sacrificio Institutio”. A la directa alusión eucarística de la escena, la institución de la misma, Cristo está consagrando el pan, mientras el apóstol más cercano al espectador está preparando el cáliz, se le añade en la bordura una elegante composición con espigas y ángeles, niños desnudos segadores y vides y ángeles que están estrujando las uvas. E la parte superior, dos angelitos también desnudos adoran un cáliz y diversos símbolos eucarísticos. Este marco puede tener como fuente iconográfica algún grabado de algún misal, donde hay márgenes de grabados con este tipo de solución. La escena es cerrada, teniendo como eje a Cristo, con aureola de rayos que bendice el pan, rodeado de los apóstoles sentados en torno a una mesa redonda, con escasos elementos. Fondo arquitectónico, una puerta con dos ventanas y cortinajes que se abren para descubrir la escena. Una significada lámpara que es un elemento constante de los interiores de los grabados de la obra del P. Nadal. En primer término, el anecdotismo de un gato y un perro a la greña, que figura en tantas escenas costumbristas sin posible mayor trascendencia dado además el lugar marginal que ocupa. Policromía de los vestidos de Cristo y los apóstoles a base de diminutos punteados y flores que resulta claramente oriental, así como los rasgos de algunos apóstoles. También las cortinas llevan el mismo tipo de adorno a punta de pincel. En primer término, el apóstol que prepara el cáliz y enfrente Judas que muestra en una mano la bolsa.”

Ahora puedo añadir nueva información sobre las fuentes iconográficas de esta placa y afirmar que es totalmente ajena a los grabados de la obra del Padre Nadal, como intuía el marco es claramente copia de un elegante y de gran calidad técnica, grabado que enmarca el comienzo de la liturgia del Corpus, lo compruebo en la edición del año 1682 del Misal Romano impreso por B. Moreti en Amberes, y que habrá que ver, como creo, si se ha repetido en otras ediciones de años cercanos que fueron muy frecuentes. Era fácil la trasposición del grabado a la placa porque serviría en ella también como marco, con los putti segadores y viñadores de la parte inferior en las mismas actitudes, las vides racimos, las espigas y gavillas de trigo en directa alusión eucarística y en la parte superior los angelitos adoradores de la eucaristía con los panes y el vino. Todo buscando una obligada simetría, parte importante de la estética del momento. Y respecto de la escena evangélica de la Ultima Cena, también he localizado en el comercio de arte un grabado que ha inspirado de modo invertido como es común, la escena con sus detalles, aunque el escenario se haya cambiado como tampoco es inusual: la disposición de Cristo y de los Apóstoles, la lámpara, la mesa, el perro y el gato en trifulca... Todo declara que este grabado u otro similar han servido para que el anónimo taller oriental juntamente con el del citado misal, compusiera con el lenguaje propio que he dicho, esta importantísima placa-puerta de Sagrario con la representación de la Santa Cena para Celanova.

(*) Director del archivo diocesano